Ulviye Karaca'nın yazıp yönettiği "Keloğlan Keleşoğlan" adlı çocuk oyunu, İstanbul'da seyirciyle buluştu.

Ankara Devlet Tiyatroları'nda 10 yıl boyunca sahnelenen yapım, 2 yıl aradan sonra İstanbul prömiyerini Cevahir Sahneleri'nde yaptı.

İstanbul Devlet Tiyatroları'nda bu sezon boyunca izlenebilecek oyuna ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Karaca, yurt dışında kukla ve maske tiyatrosu üzerine yüksek lisans yaptığını, Türkiye'ye döndükten sonra da aldığı eğitimi Anadolu'nun zenginliklerini ve değerlerini anlatmak amacıyla kullanmak istediğini söyledi.



"Oyunda bir masal atmosferi oluşturduk"

Karaca, amacı doğrultusunda ilk olarak sahnelediği Keloğlan'ın Anadolu kültürüne ait bir masal olduğunu hatırlatarak, "Bu oyunu ilk 2005 yılında Ankara'da sahneye koydum ve tam 10 yıl kapalı gişe oynadı. Kukla ve maske tiyatro üzerinedir ve oyunda bir masal atmosferi oluşturduk." dedi.

Keloğlan karakterinin tembellik gibi klasik özelliklerinin oyunda gösterildiğini aktaran Karaca, şöyle devam etti:

"Ama bu özellikleri artık toplumun da faydalanabileceği cinsten kullanan bir Keloğlan var oyunda. Dolayısıyla hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik çok güzel mesajları olan temiz bir çocuk oyunu. Büyük bir prodüksiyon aynı zamanda. 23 kişilik bir oyuncu kadrosu var ve yıllarca bu oyuna emek verilmiş. Bu yüzden de çok özel bir çalışma."

Karaca, Ankara'daki oyuncu ekibinin İstanbul'da da rol aldığına işaret ederek, "Bu oyunu ben yurt dışında da birçok turneye götürdüm. Oralarda da çok beğeniler ve ödüller topladı. İnşallah İstanbul seyircisinden de aynı reaksiyonları alırız." ifadelerini kullandı.



"Oyunda bir masal nasıldır onu görecekler"

Oyunu bir manada çizgi filme benzeten Karaca, "Oyun aslında 7-70'e herkesin izleyebileceği bir oyun. Çocuklar zaten kukla ve maske deyince bayılıyorlar. Keyifle izleyecekler. Mutlaka çıkaracakları dersler de olacaktır. Bir masal nasıl onu görecekler. Herkes çocukluğuna dönecek. Annelerinin, dedelerinin anlattıklarını hatırlayacak." dedi.

Ulviye Karaca, klasik oyunlardan ziyade çocuklara bu kültürün değerlerini izlenebilir hale getirmenin bir zorunluluk olduğuna dikkati çekerek, "Keloğlan bu durumun bir örneğidir ve Keloğlan, Türkiye'de ilk defa kategorisi olmadığı halde sanat kurumu ödülü almış bir oyundur." diye konuştu.

Yurt dışında 6 farklı ülkeden oyunun gösterilmesi talebi aldıklarını dile getiren Karaca, şunları kaydetti:

"Afrika'dan, Asya'dan da bizi çağıranlar var. Oyunu Türkçe olarak sahneliyoruz ama animasyon türünde bir oyun olduğu için pek fazla dili anlamaya da ihtiyaç olmuyor. Yabancı çocuklar anlıyor ve eğleniyorlar. Hatta işitme ve konuşma engelli arkadaşlarımız da bizi izledi ve anlayabildi. Kendi kültürümüze ait bu oyunun yurt içinde ve yurt dışındaki temsillerini herkesin sahiplenmesini isterim. Ayrıca tiyatro festivallerine de bize ait bu masalla neden katılmayalım? Bu konuda devletimin bize destek vereceği temennisindeyim. Biliyorsunuz ki kültürlerarası ilişkilerde tiyatro oyunları, sanatsal faaliyetler son derece önemlidir. Ülkeler arasındaki bağlar adına. Eğer biz kendi kültürümüzü tanıtmazsak, bizi kim tanıtacak?"



Oyun hakkında

"Keloğlan Keleşoğlan" adlı oyunun dekor tasarımını Zeki Sarayoğlu, kostüm tasarımını Melike Başkan ve ışık tasarımını Zeynel Işık hazırladı.

Müziklerinde Kemal Günüç imzası bulunan 2 perdelik oyunun koreografisini ise Yener Turan, kukla ve mask tasarımını Ulviye Karaca ile İlhan Ateş yaptı.

Oyunda aralarında Ümit Bahadır Tunç, Bahadır Tecimen, Muammer Çağatay Keser, Meltem Müge Tunç, İrem Sövütçü, Nazlı Benan Özkaya, Nejdet Erdem, Berk Yaparel, Yağmur Çağlan, Barış Dizer, Alper Utku Ateş ve Abbas Arda Çoban'ın da bulunduğu 23 oyuncu rol alıyor.

Oyun, yarın, 3 ve 4 Kasım tarihlerinde de Cevahir Sahneleri'nde izlenebilecek.

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