Rol aldığı komedi filmleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kemal Sunal, vefatının 18. yılında ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Türkiye'yi güldüren adam ölümünün 18'nci yıl dönümünde de unutulmadı.



Türk sinemasının efsane oyuncusu Kemal Sunal için İstanbul Zincirlikuyu'daki mezarı başında tören yapıldı.



Törene efsane oyuncunun ailesi, Vefa Lİsesi'ndeki dostları ve sevenleri katıldı.



Törende Kemal Sunal'ın eşi Gül, kızı Ezo ve oğlu Ali Sunal da bir konuşma yaptı.



ulusal.com.tr













