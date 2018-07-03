banner982
Posta Gazetesi'nde ayrılık
Posta Gazetesi'nde ayrılık
'Youtube fenomenleri'ne operasyon
'Youtube fenomenleri'ne operasyon
Alaattin Çakıcı'yla ilgili flaş gelişme
Alaattin Çakıcı'yla ilgili flaş gelişme
Erhan Çelik hakkında 8 yıl 9 ay hapis istemi!
Erhan Çelik hakkında 8 yıl 9 ay hapis istemi!

Kemal Sunal vefatının 18. yılında anıldı

Rol aldığı komedi filmleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kemal Sunal, vefatının 18. yılında ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Kemal Sunal vefatının 18. yılında anıldı

Türkiye'yi güldüren adam ölümünün 18'nci yıl dönümünde de unutulmadı. 

Türk sinemasının efsane oyuncusu Kemal Sunal için İstanbul Zincirlikuyu'daki mezarı başında tören yapıldı. 

Törene efsane oyuncunun ailesi, Vefa Lİsesi'ndeki dostları ve sevenleri katıldı. 

Törende Kemal Sunal'ın eşi Gül, kızı Ezo ve oğlu Ali Sunal da bir konuşma yaptı. 

ulusal.com.tr






 


Kaynak: AA
Etiketler; #hababam sınıfı #kemal sunal
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.