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Keman sanatçısı Yaşar Okyay hayatını kaybetti

Bugüne kadar birçok ünlü ismin sahnesinde yer alan usta kemancı Yaşar Okyay hayatını kaybetti

Keman sanatçısı Yaşar Okyay hayatını kaybetti

Ses sanatçısı Onur Akay, çok sayıda ünlü isme eşlik eden keman sanatçısı Yaşar Okyay'ın vefat ettiğini duyurdu.
 
Onur Akay, ''Türkiye'nin en önemli keman sanatçısı Yaşar Okyay abimizi, geçirdiği kalp krizi nedeni ile kaybettik. Bülent Ersoy'dan Tarkan'a kadar, hemen hemen tüm sanatçılara albümlerinde ve sahnelerinde eşlik eden değerli üstadımızın mekânı cennet olsun'' dedi.
 
Türk müziğinin en önemli keman sanatçıları arasında gösterilen Yaşar Okyay, ünlü isimlere Türkiye'de ve yurt dışında gerçekleşen çok sayıda konserde eşlik etti.
 
Yaşar Okyay, yaşayan en önemli keman virtüözlerinden birisi olarak gösteriliyordu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Yaşar Okyay #Yaşar Okyay hayatını kaybetti #tarkan
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