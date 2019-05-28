Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanlığı 28-30 Mayıs tarihlerinde denizde arama kurtarma tatbikatı düzenlendiğini duyurdu. Tatbikat Rum Kesimi'nin FIR hattı ve Münhasır Ekonomik Bölge ilan ettiği alanda düzenlenecek. Tatbikata yabancı subaylar ve diplomatlar da gözlemci olarak katılıyor.

Kıbrıs Rum Kesimi, adada yeni bir tatbikata başladığını duyurdu.



Kıbrıs Rum Kesimi Savunma Bakanlığı pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada 28-30 Mayıs tarihleri arasında Uluslararası Deniz Arama Kurtarma Tatbikatı Argonaut 2019'un düzenleneceğini duyurdu.



Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın içişleri ve dışişleri bakanlıklarıyla birlikte gerçekleştirildiği ve çok sayıda yabancı subay ile yabancı diplomatın da tatbikata gözlemci olarak katılacağı kaydedildi.



Tatbikat Kıbrıs Rum Kesimi FIR hattı ve Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde gerçekleştirilecek.



Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel (Elyot Engel), Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Anastasiadis ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmenin ardından açıklama yapan Engel, Müttefikimiz İsrail'in Kıbrıs ile işbirliği imkanından heyecan duyuyorum. Bence burada barış ve işbirliği için daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir fırsat bulunuyor" şeklinde konuştu.



ABD'li temsilci geçen hafta ABD Kongresi'ne sunulan ABD'nin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediği yasa tasarısına atıfta bulundu.



Tasarının içinde ayrıca 1987'den beri yürürlükte bulunan ve adaya silah satışını yasaklayan ambargoyu kaldırma planları da bulunuyor.



Engel, "Artık 1970'lerde değiliz ve birbirimizin sorunlarına taze bir bakış açısı ile yaklaşmalıyız" ifadesini kullandı.



Engel'in açıklamaları, ABD'nin açıklaması Kıbrıslı Rumların önümüzdeki iki yıl içinde sekiz ayrı noktada daha sondaj gerçekleştireceklerini ilan etmesi sonrasında geldi.





ulusal.com.tr