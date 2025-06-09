Kırgız yazar Aytmatov, "Cengiz Aytmatov, Türk Dünyası'nın Geleceği" forumu ile anılacak

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek, efsanevi yazar Cengiz Aytmatov’un vefatının 17. yılında, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türk edebiyatı ve kültürü açısından derin izler bırakan Aytmatov’un anısına, "Cengiz Aytmatov, Türk Dünyası'nın Geleceği" başlıklı forum, Türkiye başta olmak üzere Türk dünyasından birçok katılımcıyı bir araya getirecek.

Etkinlik, 10 Haziran'da Kırgızistan Bilimler Akademisi'nde başlayacak ve 11 Haziran’da Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) oturumlarla devam edecek.

CENGİZ AYTMATOV ENSTİTÜSÜ İLK KEZ BİŞKEK'TE SAHNEDE

Anma programı, bu yıl Şubat ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin himayelerinde Ankara’da kurulan Cengiz Aytmatov Enstitüsü tarafından organize ediliyor. Enstitünün başkanı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, anma etkinlikleri kapsamında Kırgızistan’da resmi temaslarda bulunuyor.

Topsakal, ilk etkinliğin Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nde, Aytmatov ve babasının mezarı başında yapılacağını belirtti. Topsakal açıklamasında, "Bu topraklar Aytmatov’un ruhunun yaşadığı yerler. Buradan başlamak büyük anlam taşıyor" dedi.

Forum, yalnızca Aytmatov’un hatırasını yaşatmayı değil, onun fikirleri doğrultusunda Türk dünyasının ortak kültürel geleceğine dair bir vizyon geliştirmeyi hedefliyor. Topsakal, bu kapsamda Bişkek'teki faaliyetlerinin enstitü için öncelikli olduğunu vurguladı.

Forumda, bilim, sanat, siyaset ve iş dünyasından birçok temsilcinin, Aytmatov’un edebi ve düşünsel mirasını temel alarak Türk dünyasının geleceğine ışık tutacak sunumlar yapması bekleniyor. Topsakal şu ifadeyi kullandı: “Bu yalnızca büyük düşünürün ölüm yıl dönümünde anılması değildir. Bu, onun Türk dünyasına ve insanlığa kazandırdığı fikirlerin yaşatılmasıdır.”

1928 yılında Kırgızistan’ın Talas eyaletine bağlı Şeker köyünde doğan Cengiz Aytmatov, eserleriyle yalnızca Kırgız halkının değil, tüm Türk dünyasının ve insanlığın hafızasında yer etti. 2008 yılında Almanya’da hayata gözlerini yuman yazar, özellikle "Gün Olur Asra Bedel", "Cemile", "Selvi Boylum Al Yazmalım" gibi eserleriyle gönüllerde taht kurdu.