Kış sporları, tarihi mekanları ve doğal güzellikleriyle turist sayısını her yıl artıran Erzurum, 2018'in sonunda turizmde hedeflediği 600 bin ziyaretçi sayısına ulaşarak kendi rekorunu kırmak istiyor.



Tarihi İpek Yolu üzerinde çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan ve 2016'da 148 bin, 2017'de 407 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan Erzurum, kışın Palandöken ve Konaklı kayak tesislerindeki uzun pistleri, yazın da doğası, kaplıcaları ve tarihi mekanlarıyla turistlerin ilgisini çekiyor.



Mistik dokusu, tarihi eserleri ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm potansiyeline sahip kenti, 2016'da 12 bin, 2017'de da 60 bin yabancı turist ziyaret etti.



Turist sayısındaki artışı sürdürmek için yönetici ve özel kuruluşların gayret gösterdiği Erzurum, bu yıl sonu itibarıyla 90 bini yabancı 600 bin turiste ev sahipliği yaparak önemli bir rekora imza atmayı hedefliyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl yerli ve yabancı turist sayısında artış olduğunu söyledi.



Turistlerin daha çok kış sporları için kente geldiğini belirten Almaz, "Rusya, doğu ülkeleri, Ukrayna ve Gürcistan gibi ülkeler genellikle ön sıradaydı. 2016'da 148 bin olan turistin 12 bini yabancıydı ve Rusya, her zaman birinciydi. 2016 sorunlu yıl olmasına rağmen hızla normalleşme yaşadık." dedi.



Almaz, bu normalleşme ile ciddi bir turist sayısı yakaladıklarına dikkati çekerek, "2017 yılında, bir önceki yıl 148 bin olan turist sayısını 407 bine çıkardık. 407 bin turistin yaklaşık 55-60 bini yabancı turist idi. Geçen yıl kente en çok İranlılar geldi çünkü İran piyasası gelişiyor ve Van gibi birkaç ilimize sıklıkla gidiyorlar. Son bir yılda kurumumuz, mahalli idarelerimiz, tur acenteleri ve otellerimizle biz de İranlıları yoğunlukla ağırlamaya başladık. Sadece 2017 Nevruz Bayramı'nda 23 bin İranlı Erzurum'a geldi." diye konuştu.



"2018'de 60 bin yabancıyı 80-90 bine taşımış olacağız"



Bu yıl nevruz için 60 bin İranlının Erzurum'a geldiği bilgisini veren Almaz, ilerleyen zamanlarda genel turist sayısında da artış yaşanacağını söyledi.



Almaz, şöyle konuştu:



"Bu artışın sebeplerinden bir tanesi, ülkemizin ve kentimizin güvenli olması. 2017'de sağlanan istikrar güzel oldu çünkü turizm istikrar meselesidir. İnsanlara güven verdiğinizde sizi tercih ederler. 2018'de yabancı turist sayısını 80-90 bine taşıyacağız. Kümülatif olarak düşündüğümüzde de hedefimiz 600 bindir yani 407 bin turist sayısını 600 bine çıkarmak istiyoruz. Şu andaki veriler, bu rakamları yakalayacağımızı gösteriyor.



Cumhurbaşkanımızın sık sık üzerinde durduğu turizm hedeflerine oran itibarıyla yaklaşan illerden biri olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz."



Kentteki tesisleşme ve çalışmaların turist sayısındaki artışta önemli etken olduğunu vurgulayan Almaz, özellikle Erzurum Büyükşehir Belediyesinin Palandöken Dağı'ndaki altyapı çalışmalarının kış sporu potansiyelini artırdığını kaydetti.



Almaz, turizmi artırmak için tanıtıma da önem verdiklerini anlatarak, "Erzurum'un farkındalık oluşturacak değerlerini öne çıkarmaya başladık ve bunlar dikkati çekmeye başladı. Turizm bilinci de ülkemizde gitgide gelişiyor. Dolayısıyla ekonomi, bilinç ve kültür arttıkça insanlar turizme önem vermeye başlıyor." ifadelerini kullandı.



"Gün gelecek Antalya'nın alternatifi biz olacağız"



Almaz, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'e turistlerin daha çok ilgi gösterdiğini söyledi.



"Bunun dışında kentimizde kültür turizmi ve yaz aylarında irtifa kamplarımız var." diyen Almaz, şunları kaydetti:



"Bunları göz ardı etmememiz gerekiyor. Bu imkanlarımızla gün gelecek Antalya'nın alternatifi biz olacağız. Geçen sene yaz sezonunu dolu dolu geçirdik ve 43 futbol takımı Erzurum'u tercih etti. Bunlar arasında yabancı takımlar olsa da daha çok Süper Lig ve 2. Lig takımları geldi. Şimdi 60 futbol takımıyla görüşmelerimiz devam ediyor ve sonuçlandı ancak bizim hedefimiz 80 ila 100 takımı belirleyebilmek çünkü bizim yaz aylarını da dolu geçirmemiz gerekiyor."



Almaz, yabancı turistlerin farklı alanlara ilgi duyduklarını ifade ederek, "Ruslar daha çok kış turizmini, İranlılar alışveriş, çarşı ve eğlenceyi tercih ediyor. Avrupa'dan gelen misafirler ise Çifte Minareli Medrese, tabyalar, Yakutiye Medresesi gibi kültür alanlarına hayran kalıyorlar. Kısacası, biz her türlü turiste hitap edebilecek alana sahip açık hava müzesi gibiyiz." değerlendirmesinde bulundu.