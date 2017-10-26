Yönetmen Cem Özay, genç sinemacılara hayallerinin peşinden gitme tavsiyesinde bulunarak, "Bu işi profesyonel olarak düşünen ve bu yönde kendini geliştirmeyi isteyen genç sinemacılar için kısa film bir kartvizittir." dedi.

Yaklaşık 14 yıldır sinema sektöründe farklı alanlarda görev yapan yönetmen Cem Özay, yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını üstlendiği "Yolcu/Passerger" adlı ilk kısa filmiyle 54. Antalya Film Festivali'nin Kısa Film Seçkisi'nde yer alıyor.



"Af" isimli uzun metraj film projesi üzerinde çalışan Özay, bu filmiyle de sinemacıların projelerini geliştirmeyi ve projelerin uluslararası platformlarda tanıtılmasını amaçlayan ortak yapım ve proje geliştirme marketi Antalya Film Forum'un finalistleri arasında bulunuyor.



Yaptığı işle arasında güçlü bir bağ oluştuğunu aktaran Özay, "Sinema sektörü keyifli olduğu kadar zor bir alan. Eğer iyi bir iş yapmak istiyorsanız bu alanın her bir ayrıntısına hakim olmanız gerekiyor. O yüzden ilk set günümden beri çok iyi gözlem yapmaya ve bu işin inceliklerini öğrenmeye çalıştım." diye konuştu.



"Ödüller motive ediyor"

Her iki filminin de "aile"yi merkezine aldığını vurgulayan yönetmen, şöyle devam etti:

"Filmim farklı ülkelerdeki pek çok festivalde gösterildi ve gösterilmeye de devam ediyor. 'Beyrut Uluslararası Film Festivali'nden ve Çin'de düzenlenen 'Hancheng Jinzhen Uluslararası Kısa Film Festivali / İpek Yolu Yarışmasında' ikincilik ödülüyle döndük. İtalya'da düzenlenen 68. Montecatini Uluslararası Kısa Film Festivali'nde de ödül aldık. Bu ödüller emeğimizin karşılığını görmemiz açısından bizi sevindiriyor ve bizim için ayrıca bir motivasyon aracı oluyor."



Cem Özay, kısa filmin uzun metraja kıyasla daha az maliyetli olduğuna dikkati çekerek, "Güçlü bir hikaye olan 'Yolcu'yu yaparken, uzun metraj film hissini bir kısa filmde yakalamaya çalıştım. Bir film yapıyorsanız o alan sizin oluyor ve o alanda bir şeyler denemek, kendinizi geliştirmek açısından özgürsünüz. Bu fırsatı değerlendirmek istedim." şeklinde konuştu.



Genç sinemacılara hayallerinin peşinden gitme tavsiyesinde bulunan Özay, "Bu işi profesyonel olarak düşünen ve bu yönde kendini geliştirmeyi isteyen genç sinemacılar için kısa film bir kartvizittir. Aynı zamanda kısa film çekerken kendinizi sınamış olursunuz. Bir pırıltınız var mı? Ne seviyedesiniz? Kendinize karşı ne kadar dürüstsünüz? Bir kısa film çekerek, bunun gibi pek çok sorunun cevabını verebilirsiniz. Bu açıdan kısa film çok önemli." değerlendirmesini yaptı.