10. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında binlerce kitapsever "Kitaba Koş" etkinliğinde 4 kilometre koştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı, kapsamında binlerce kitapsever, "Kitaba Koş" etkinliğinde 4 kilometrelik koşuya katıldı.



Seka Park'taki başlangıç noktasında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kitap okumadan kalkınmanın gerçekleşemeyeceğini söyledi.



Bu yıl 10'uncusunu düzenleyecekleri kitap fuarına dikkati çekmek için koşuyu düzenlediklerini dile getiren Karaosmanoğlu, "Kocaeli'deki gençlerimiz daha çok kitap okusun istiyoruz. Her yaştan insanımızın dikkatini kitaba çekmek için böyle bir etkinlik yaptık. 10 bin kişiyle beraber kitap için koşacağız." diye konuştu.







Karaosmanoğlu, koşuya katılanlara bitiş noktasında kitap hediye edileceğini belirterek, herkesi 5-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 10. Kocaeli Kitap Fuarı'na davet etti.



Konuşmanın ardından yaklaşık 10 bin katılımcı Atletizm Pisti'ne kadar olan 4 kilometrelik mesafeyi koştu.



Parkuru tamamlayan katılımcılar, bitiş noktasında kendilerine hediye edilen kitapları, "Sayfalara Güven" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihtiyacı olan kütüphanelere gönderilmek üzere bağışladı.