'O hem başarılı bir asker hem de sevgi dolu bir babaydı'
'O hem başarılı bir asker hem de sevgi dolu bir babaydı'
Dövizle borçlanmaya 'yatırım' ayarı
Dövizle borçlanmaya 'yatırım' ayarı
CHP'nin il başkanları Cumhurbaşkanı adayını oyladı
CHP'nin il başkanları Cumhurbaşkanı adayını oyladı
YSK siyasi reklamlara ilişkin usulleri belirledi
YSK siyasi reklamlara ilişkin usulleri belirledi

"Kitaba koş" etkinliği, kitapseverleri buluşturdu

10. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında binlerce kitapsever "Kitaba Koş" etkinliğinde 4 kilometre koştu.

"Kitaba koş" etkinliği, kitapseverleri buluşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı, kapsamında binlerce kitapsever, "Kitaba Koş" etkinliğinde 4 kilometrelik koşuya katıldı.

Seka Park'taki başlangıç noktasında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kitap okumadan kalkınmanın gerçekleşemeyeceğini söyledi.

Bu yıl 10'uncusunu düzenleyecekleri kitap fuarına dikkati çekmek için koşuyu düzenlediklerini dile getiren Karaosmanoğlu, "Kocaeli'deki gençlerimiz daha çok kitap okusun istiyoruz. Her yaştan insanımızın dikkatini kitaba çekmek için böyle bir etkinlik yaptık. 10 bin kişiyle beraber kitap için koşacağız." diye konuştu.



Karaosmanoğlu, koşuya katılanlara bitiş noktasında kitap hediye edileceğini belirterek, herkesi 5-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 10. Kocaeli Kitap Fuarı'na davet etti. 

Konuşmanın ardından yaklaşık 10 bin katılımcı Atletizm Pisti'ne kadar olan 4 kilometrelik mesafeyi koştu.

Parkuru tamamlayan katılımcılar, bitiş noktasında kendilerine hediye edilen kitapları, "Sayfalara Güven" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihtiyacı olan kütüphanelere gönderilmek üzere bağışladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kitap #koşu #kocaeli #fuar #kitapsever
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.