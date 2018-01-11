Türk halk müziğinin unutulmaz ismi, Ali Özütemiz namı diğer Kıvırcık Ali 7 yıl önce bugün aramızda ayrıldı. O şimdi, sazıyla, sesiyle ve türküleriyle yaşıyor. Saygı ve minnetle anıyoruz

Saat sabaha karşı 5.30. Acı bir haber düştü ajanslara. Notalar bu kez salt acıyı basıyordu yüreklere. Ali Özütemiz ölmüştü ya da bilinen adıyla halkın Kıvırcık Ali'si...



Aşık Ali adlı bir halk ozanının oğluydu Kıvırcık Ali. Tokat'ın Turhal ilçesinin Erenli köyünde 1968 yılının bir sonbaharında doğmuştu. 11 Ekim 1968’de.



İlkokulu bitirdikten sonra okumadı. O da babası gibi saza merak sardı. Duygularını notalara döktü. 1983 yılında İstanbul'a geldi ve saz yapım atölyesinde çalışmaya başladı. Bu sırada katıldığı bir ses yarışmasında aşıklama dalında birinci oldu.



Hayat zordu hem de çok zordu Kıvırcık Ali için. Bir yandan konfeksiyon atölyesinde çalışıyor bir yandan solfej dersleri alarak ve düğünlerde saz çalarak müzikle ilgisini sürdürüyordu.



Profesyonelliğe ilk adımı 1992 yılında Aşık Nuri Yücel'in Hapishane Ranzaları 2 isimli albümüne bağlamasıyla katılarak attı Kıvırcık Ali. 1995'te iki arkadaşı ile birlikte Grup Turnalar'ı kurdular. Türkülerden Türkülere Yol Eyledik ve Türküler Kimliğimiz adlı iki albüm çıkarttılar.



1999'da ilk solo albümü "Gül tükendi ben tükendim"i hazırladı. Türkiye'de ve Almanya'da çok sayıda konser verdi, televizyon programlarına katıldı. Bestelerini birçok sanatçı seslendirdi.



11 Ocak 2011'de Güzelce'deki evinden Ankara TRT'deki bir programa katılmak için havalimanına gitmek için yola çıktı Kıvırcık Ali. Yolda 20 santim çamur birikmişti. Üstelik uyarı levhası da yoktu.



Aracıyla Tepecik bağlantı yoluna geldiği sırada, çamurda kayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil şarampole yuvarlandı. Hurda haline dönen otomobilde sıkıştı. Ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldı. Ancak olmadı. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Kıvırcık Ali kurtarılamadı.



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