Kızarmış gözlere iyi gelecek müzikler! Geceleri uyku getirecek parçalar

Uykusuzluk milyonlarca insanın problemi olarak bilinir. Stres, yorgunluk, sıcak havalar uykusuzluğu beraberinde getiren etmenlerdendir. Bu etmenleri bir köşeye bırakıp hızlıca uykuya dalmanıza sebep olacak olacak müzikleri sizler için derledik...

TİBET ŞİFA FLÜTÜ

Tibet şifa flütü eşsiz sesi ve fonu ile derin bir uykunun kapılarını sizler için aralıyor.

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KIZILDERİLİ FLÜTÜ

Kızılderili flütü 1 saat 11 dakikalık bir parça olarak karşımıza çıkıyor. Trans uyku ve meditasyon içinde kullanılan flütün sağlığa iyi geldiği de bilinen notlar arasındadır.

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MARK ELİYAHU- JOURNEY

İsrail kökenli ünlü şarkıcı Mark Eliyahu, bestelediği parçalarla milyonlar tarafından seviliyor. Ayrıca Journey isimli parçası ile uyku geçişini kolaylaştırdığı biliniyor.

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EVGENY GRİNKO- JANE MARYAM

Rus müzisyen Jane Maryam isimli parçası sayesinde milyonlara ulaşmayı başarmış bir sanatçıdır. 29 dakikalık uzun versiyon parçası sayesinde huzur veren parçalar arasında bulunuyor.

FARİD FARJAD - SAHEL VA DARYA

Farif Farjad'ın en çok dinlenen parçalarından Sahel ve Darya parçası uykunun yatağına sizleri atmak için can atıyor. Ve listemizde kendine yer buluyor.