Kızarmış gözlere iyi gelecek müzikler! Geceleri uyku getirecek parçalar
Sıcak havalar, stres, yorgunluk, uyumanın en iyi yolu olarak rahatlatıcı müzikler olarak bilinir. İşte sizi uykuya götürecek en iyi müzikler...
Uykusuzluk milyonlarca insanın problemi olarak bilinir. Stres, yorgunluk, sıcak havalar uykusuzluğu beraberinde getiren etmenlerdendir. Bu etmenleri bir köşeye bırakıp hızlıca uykuya dalmanıza sebep olacak olacak müzikleri sizler için derledik...
TİBET ŞİFA FLÜTÜ
Tibet şifa flütü eşsiz sesi ve fonu ile derin bir uykunun kapılarını sizler için aralıyor.
KIZILDERİLİ FLÜTÜ
Kızılderili flütü 1 saat 11 dakikalık bir parça olarak karşımıza çıkıyor. Trans uyku ve meditasyon içinde kullanılan flütün sağlığa iyi geldiği de bilinen notlar arasındadır.
MARK ELİYAHU- JOURNEY
İsrail kökenli ünlü şarkıcı Mark Eliyahu, bestelediği parçalarla milyonlar tarafından seviliyor. Ayrıca Journey isimli parçası ile uyku geçişini kolaylaştırdığı biliniyor.
EVGENY GRİNKO- JANE MARYAM
Rus müzisyen Jane Maryam isimli parçası sayesinde milyonlara ulaşmayı başarmış bir sanatçıdır. 29 dakikalık uzun versiyon parçası sayesinde huzur veren parçalar arasında bulunuyor.
FARİD FARJAD - SAHEL VA DARYA
Farif Farjad'ın en çok dinlenen parçalarından Sahel ve Darya parçası uykunun yatağına sizleri atmak için can atıyor. Ve listemizde kendine yer buluyor.