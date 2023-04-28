Kızılırmak Deltası’nın yılkı atları

19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarındaki, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası, yaban hayvanları, kuş türleri, ormanları, gölleri, sazlık alanları, mandaları, fauna ve florasıyla dikkatleri üzerine topluyor.