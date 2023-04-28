Kızılırmak Deltası’nın yılkı atları
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, “Deltanın korunacak hassas alan ilan edilmesiyle birlikte, yılkı atlarının da yaşam alanları güvence altına alınmış oldu. Yıllar önce köylüler tarafından alana bırakılan atlar, iki yavrulama döneminden sonra yabani formlarına döndü” dedi.
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19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarındaki, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası, yaban hayvanları, kuş türleri, ormanları, gölleri, sazlık alanları, mandaları, fauna ve florasıyla dikkatleri üzerine topluyor.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 56 bin hektarlık alanın içinde bulunan 450 civarındaki yılkı atı ilgi görüyor.
Köylüler tarafından yıllar içerisinde alana terk edilen atlar, iki yavrulama döneminden sonra yabani formlarına dönüşerek, doğal yaşam alanları olan deltada özgürce dolaşıp sürüler halinde yaşamlarını sürdürüyor.
Baharın gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı ziyaretçi sayıları artan deltadaki yılkı atları, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.