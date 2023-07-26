Klima karşısında yayılacağınız en güzel zaman! İşte ımdb puanı yüksek en iyi bilim kurgu filmleri

Sıcak havalarda evde kalanlara, klima altında mısırını, kolasını alıp bilim kurgu filmi izlemek isteyenler için sizi zamanın ötesine taşıyacak birbirinden kaliteli bilim kurgu filmi listesini hazırladık. İşte 2023 yılının en kaliteli bilim kurgu filmler..

HEART SUNG (IMDb: 8.1)

Ağır pandemi bir pandemi sonucunda doğal bağışıklığı olanlar hayatta kalır ve yönetici olur. Hayatta kalanlar kendilerine Mezar Kazıcı ismini verir ve yaşama şansı olmayanları öldürürler. Kazıcılardan biri olan Bodhi (Alfredo herrera), bir gün hayatı tehlikede olan bir milyarderin oğlunu kurtarır. Film tüm hızıyla başlar.

M3GAN (IMDb: 8.4)

Ailesi ölen Cady’yi (Violet McGraw) teyzesi Gemma (Allison Williams) yanına alır. Gemma, bir teknoloji şirketinde robotlar üzerine mesai yapmaktadır. Küçük çocuklara arkadaşlık etmesi için tasarlanan deneysel robot M3gan, eğer başarılı olursa seri üretime alınacaktır. Yiğeni ile temas kurmayı başaran robot zaman içerisinde kızı korumak için çevredekilere zarar vermeye başlamaktadır.

BAŞLANGIÇ (IMDb: 8.8)

Rüya paylaşım teknolojisini kullanarak şirket sırlarını çalan bir hırsıza, bir CEO'nun zihnine bir fikir yerleştirmek gibi ters bir görev verilir. Ancak trajik geçmişi projeyi ve ekibini felakete sürükler. Beynin sınırlarını zorlayacak bir film

YILDIZLARARASI (IMDb: 8.7)

Dünya gelecekte yaşanmaz hale geldiğinde, bir çiftçi ve eski NASA pilotu Joseph Cooper, insanlar için yeni bir gezegen bulmak üzere bir araştırma ekibiyle birlikte bir uzay aracına pilotluk yapmakla görevlendirilir. Film eşsiz bir mücadele hikayesini anlatmaktadır

MARSLI (IMDb: 8.0)

Bir astronot, ekibi onun öldüğünü varsaydıktan sonra Mars'ta mahsur kalır ve yaşadığını ve potansiyel bir kurtarmaya kadar hayatta kalabileceğini Dünya'ya işaret etmenin bir yolunu bulmak için yaratıcılığına güvenmelidir.