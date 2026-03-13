Koca çınara veda: İlber Ortaylı kimdir? İşte hayatı...
Sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı bugün yaşamını yitirdi. Peki İlber Ortaylı kimdir? İşte hayatı, eğitimi ve akademik yolculuğu...
Prof. Dr. İlber Ortaylı, sağlık sorunları sebebiyle bir süredir Koç Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı. 78 yaşındaki Ortaylı'nın sağlık durumu dün ağırlaştı ve entübe edildi.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ortaylı bugün hayatını kaybetti.
Ünlü tarihçi, geçtiğimiz ocak ayında prostat ameliyatı geçirmişti. Bu rahatsızlığa bağlı komplikasyonların tedavisi için bir süre daha hastanede yatan Ortaylı, ardından taburcu edilmişti.
Diyabet hastası olan ve böbrek yetmezliği nedeniyle haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, aynı zamanda bağışıklık sistemine yönelik de tedavi alıyordu. Şikayetlerinin yeniden nüksetmesi üzerine tekrar hastaneye kaldırılmıştı.
SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI
Sağlık Bakanı Memişoğlu, İlber Ortaylı'nın vefatı üzerine bir taziye mesajı paylaştı. Memişoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun."
İLBER ORTAYLI KİMDİR?
1947 yılında Avusturya'da doğan Ortaylı, iki yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi'nde, lise eğitimini ise 1965 yılında Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. 1970'te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.
Lisans eğitiminin ardından Viyana Üniversitesi'nde Slav ve Doğu Avrupa dilleri üzerine öğrenim gördü. Yüksek lisansını Chicago Üniversitesi'nde Halil İnalcık ile birlikte yaptı.
1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde sunduğu "Tanzimat sonrası mahallî idareler" başlıklı teziyle doktor unvanını aldı. 1979 yılında aynı fakültede "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu" adlı çalışmasıyla doçentliğe yükseldi.
2005 yılında Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü olarak atanan Ortaylı, bu görevi yedi yıl boyunca sürdürdü.
2012 yılında yaş haddinden emekliye ayrılarak görevini dönemin Ayasofya Müzesi Müdürü Haluk Dursun'a devretti.
Ortaylı; Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyeliği, Avrupa İranoloji Cemiyeti ve Avusturya-Türk Bilimler Forumu üyeliği görevlerinde bulundu. 2018 yılında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bakanlık danışmanı oldu.
Prof. Dr. Ortaylı; ileri seviyede Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Farsça ve iyi seviyede Latince biliyordu.
78 yaşındaki Ortaylı, akademik kimliğinin yanı sıra popüler kültüre kazandırdığı tarih eserleriyle de geniş kitlelere ulaştı.
Yayınlarından bazıları şöyle:
Tarihin İzinde, Profil Yayıncılık, İstanbul, 2008.
Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, Cedit Neşriyat, Ankara, 2007.
Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek: Üç Kıtada Osmanlılar, Timaş Yayınları, İstanbul,2007.
Tanzimat’tan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, Hil, İstanbul, 1985.
İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Hil, İstanbul, 1983.
Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfusu, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1983.
Gelenekten Geleceğe, Hil, İstanbul, 1982.
Türkiye İdare Tarihi, TODAİE No. 180, Ankara, 1979.
İlhan Tekeli’yle birlikte, Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi, Türk İdareciler Derneği,1978.