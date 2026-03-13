Koca çınara veda: İlber Ortaylı kimdir? İşte hayatı...

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Sağlık Bakanı Memişoğlu, İlber Ortaylı'nın vefatı üzerine bir taziye mesajı paylaştı. Memişoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun."