KÖFN’den Unutulmaz Gece

Pop müzik listelerinin zirvesine yerleşen, Salman Tin ve Bilge Kağan Etil’den oluşan elektro pop grubu Turkcell Vadi Konserleri Turkcell Vadi Konserleri kapsamında sahneye çıktı. İkili sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı…

Salman Tin ve Bilge Kağan Etil’den oluşan elektro pop grubu KÖFN son dönemde Türkçe popun zirvesinde rakip tanımıyor. 2022 yılına damgasını vuran “Bi’ Tek Ben Anlarım”, ardından da “Al Aramızdan” ile kitleleri peşinden sürükleyen KÖFN, 9 şarkılık yeni albümleri “Popstar” ile kalıcı olduklarını ispatlamıştı. Albümle aynı adı taşıyan single’ları ve ilginç klipleriyle gündemden düşmeyen KÖFN konserlerinde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

KÖFN dün akşam Atlantis Yapım’ın organize ettiği Turkcell Vadi Konserleri serisinde unutulmaz bir geceye imza attı. KÖFN'ün muhteşem sahne performansı, izleyicileri adeta büyüledi. Grup, özgün şarkılarının yanı sıra yaptıkları cover’lar ile seyirciyi avuçlarının içine aldı. Salman Tin ve Bilge Kağan’ın enstrümanlarda gösterdikleri yetenek, sahnedeki enerjileri ve duygusal şarkıları KÖFN hayranlarına uzun süre konuşacakları eşsiz bir deneyim yaşattı.