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Kolombiya’da Ara Güler fotoğraf sergisi açıldı

Bogota'da, ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in çalışmalarından oluşan fotoğraf sergisi açıldı.

Kolombiya’da Ara Güler fotoğraf sergisi açıldı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in çalışmalarından oluşan fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk Çil, şehrin tarihi merkezi Candelaria'daki etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Ara Güler, bir yüzyıl şahidi" adlı serginin, Büyükelçiliğin, 2018 yılındaki ilk kültürel etkinliği olduğunu belirtti.

Çil, "Kültürel etkinliklerin Kolombiya ve Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesinde büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Güler'in hayatı boyunca halk içinde bulunduğunu ve insanlarla temas kurduğunu vurgulayan Büyükelçi Çil, fotoğrafçının "Fotoğraf hakikattir. Hakikatin kopyasıdır. Hakikatin parçasıdır, sanat olamaz." sözlerini hatırlattı.

Sergide, Güler'in çektiği Salvador Dali, Winston Churchill, Pablo Picasso portreleri ve 50'li, 60'lı yıllarda İstanbul'a ait fotoğraflar yer aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Türkiyenin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk Çil #Kolombiya #ara güler
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