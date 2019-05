Komedi, gerilim, korku, animasyon türünde 9 yeni film vizyona girecek. Filmlerin 5'i yerli yapım. Düzenbazlar, Godzilla II: Canavarlar Kralı, Ma, Enes Batur Gerçek Kahraman, Güvercin Hırsızları, Kral Midas'ın Hazinesi, Onun Filmi, Astral Seyahat ve Yaramazlar Takımı: Zaman Yolcuları vizyonda

Anne Hathaway ve Rebel Wilson'unbaşrolünde oynadığı "Düzenbazlar" izleyici ile buluşuyor. Chris Addison'un yönettiği komedi filmi, Frank Oz'un 1988 yapımlı "Kirli, Çürük Ve Adi" filminin bu kez iki kadın karakter çevresinde gelişen yeniden çevrimi.Macera, bilim kurgu ve aksiyon filmi "Godzilla II: Canavarlar Kralı"; kıyametin eşiğindeki yeryüzünde Godzilla ile titanların mücadelesi beyaz perdede."The Help" filminde birlikte çalışan yönetmen Tate Taylor ile bu filmdeki performansıyla Oscar ödülüne layık görülen Octavia Spencer'ın yeniden bir araya geldiği "Ma"; bir grup gencin kasabada yalnız bir biçimde yaşayan Sue Ann'le arkadaş olmaları sonucu gelişen gerilimli olayları anlatıyor.Doğan Can Anafarta'nın yönettiği devam filmi "Enes Batur Gerçek Kahraman" yerli komedi, meraklılarının ilgisini çekmeye aday.Dram türündeki "Güvercin Hırsızları", tek uğraşı güvercin yetiştirmek ve başkalarının güvercinlerini çalmak olan bir gencin, sekiz yaşındaki bir çocukla tanıştıktan sonra farklı yöne evrilen hayatını anlatıyor.Mesut Çetin'in yönettiği "Kral Midas'ın Hazinesi"; bir define haritasının peşine düşen bir grup arkadaşın başından geçen olaylar etrafında dönüyor.Su Baloğlu ve Merve Bozcu'nun yönetmenliğini yaptığı "Onun Filmi" adlı yapım; on dört yönetmen kadının hikayelerini beyaz perdeye taşıyor.Hasan Gökalp'in yönetmenliğini üstlendiği yerli korku filmi "Astral Seyahat" meraklılarını bekliyor.Rusya yapımı animasyon film "Yaramazlar Takımı: Zaman Yolcuları", zamanda yolculuk sırasında serüvenden serüvene atılan Krash ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.