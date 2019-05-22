Konserine traktör römorkunda piyano çalarak gitti. Azerbaycanlı piyanist Tofig Shikhiyev, Millî Mücadelenin 100’üncü yılı kapsamında Çorum'un İskilip ilçesinde bir konser verdi. 300 yıllık su değirmeni önündeki konser, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Bir römorklü traktör, bir piyanist ve piyanosu… Bu güzel görüntüler Çorum’un İskilip ilçesinden…



Azerbaycanlı piyanist Tofig Shikhiyev, Millî Mücadele'nin 100'üncü yılı kapsamında bir konser verdi.



İlçedeki 300 yıllık su değirmeni önünde düzenlenen konsere Shikhiyev, traktör römorkunda piyano çalarak gitti.



İskilip Kaymakamı Bestami Alkan, piyanist Shikhiyev'i ilçelerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Piyanist Shikhiyev de tarihi bir mekanda konser vermekten onur duyduğu ifade etti.



İlçe protokolü ile çok sayıda yurttaş konserde unutulmaz dakikalar yaşadı.





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