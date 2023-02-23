Korkunç Ivan’dan Solaris’e: Sovyet sienamasından en değerli 10 film
Yirminci yüzyılın en önemli siyasi gelişmelerinden biri, Lenin önderliğindeki Bolşeviklerin 1917’de Rusya’da gerçekleştirdikleri Büyük Ekim Devrimi’dir. Peki toplumda her alanı etkileyen devrim, Sovyet sinemasında nasıl ürünler verdi? İşte Sovyet sinemasından hafızalara yerleşmiş on film.
STRİKE - GREV (1925)
Grev , yönetmenliğini Sergei Eisenstein yaptığı, 1925 yılı Sovyetler Birliği yapımı sessiz filmdir. Film Eisenstein'nin ilk uzun metrajlı filmdir. Aynı yıl yönetmen Potemkin Zırhlısı filmini de yönetmiştir. Film altı bölüm halinde konuları aktarır.
Film Vladimir Lenin’den bir alıntıyla açılıyor:
“İşçi sınıfının gücü örgütlenmedir. Kitlelerin örgütlenmesi olmadan proleter hiçbir şeydir. Örgütlü her şeydir. Örgütlü olmak, eylem birliği, pratik eylem birliği demektir.”
POTEMKİN ZIRHLISI
Rusya'nın ve Avrupa'nın en eski ve büyük film stüdyosu olan Mosfilm tarafından yapılan filmin yönetmeni Sergei Eisenstein'dır. Yönetmenin ikinci filmi olan Potemkin Zırhlısı konusunu Potemkin Zırhlısı Ayaklanması olarak bilinen gerçek bir olaydan almıştı. Filmde, 1905 yılında Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı Savaş Gemisi Potemkin'de dayanılmaz yaşama şartlarından bezmiş mürettebatın Çar rejimine bağlı subaylara karşı başlattıkları bir ayaklanmanın sonunda gemiyi ele geçirmeleri ve sonrasında gelişen olaylar dramatize edilerek anlatılmıştır.
OKTYABR - EKİM (1927)
Dünyayı Sarsan On Gün, tüm yönleriyle Sovyet Devrimi'nin canlı tanıklığını yapan bir sarsıcı bir yapımdır. Gerçek tanıklar ve görüntülerle, Rus tarihinin Çarlık despotizminden Bolşevik Devrimi'ne doğru akan zaman dilimindeki tüm evreleri ve olayları anlatılmaktadır. Filmde, Çarlığın baskı ve zorbalığı, halkın durumu, saray entrikaları, Rasputin, Kanlı Pazar, sosyal-demokratların tarihsel işlevi, Menşevikler ve Kerenski, Lenin ve teorisi ve işçi sınıfı artı Bolşevik Partisi, eşittir devrim denklemi yer almaktadır.
IVAN THE TERRİBLE - KORKUNÇ İVAN (1944)
Korkunç İvan Sergey Eisenstein’ın yönetmenliğini yaptığı Rus Çarı Korkunç İvan’ın anlatıldığı iki bölümden oluşan filmdir. İlk bölümü 1944'te ikinci bölümüyse politik nedenlerle 1958 yılında tamamlanmıştır. Başlangıçta üç bölüm olarak planlanmış ancak sadece iki bölümü tamamlanabilmiştir.