Köyden sahnelere: Başpınar Köyü'nün baletleri dünyayı büyüledi

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Başpınar Köyü'nde hayvancılık ve tarımla uğraşan ailelerin çocukları, beklenmedik bir yolda ilerleyerek Devlet Opera ve Balesi’nde sahne almaya başladı. Yönetmenliğini Fatih Diren’in üstlendiği "Baletler Köyü" belgeseli, bu ilginç ve ilham verici yolculuğu ekrana taşıyor.

Belgeselde, Başpınar Köyü'nden çıkan gençlerin, büyükşehirlerde eğitim görmelerine rağmen doğdukları topraklardan hiç kopmadığı ve yaz aylarında köylerine dönerek hem ailelerine tarım ve hayvancılık konusunda destek hem de köydeki gençlere ilham kaynağı olduğu aktarılıyor.

ARAŞTIRMALAR BİR YIL, ÇEKİMLER İKİ HAFTA SÜRDÜ

Belgeselin yönetmeni Niğde Ömer Halisdemir İletişim Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Fatih Diren, Çorum'un köyünden çıkarak balet olan insanların hikayesini araştırınca çok ilgisini çektiğini belirterek, 1973'te köyden çıkan ilk balet Alaattin Acar ile başlayan süreçte diğer baletlerin yetiştiğini ve bunun kendisine ilham olduğunu söyledi. Çekimler ise Çorum, Mersin ve Ankara’da iki haftada tamamlandı. Belgeselde Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü Serbülent Biçer, Erdoğan Şanal, Ertan Şanal, belgeselin başrolünde de, Biçer’in yeğeni dansçı Alperen Dağ yer aldı.

BELGESEL ULUSLARARASI FESTİVALLERDEN ÖDÜLLE DÖNDÜ

Fatih Diren, "Çok kısa bir süre içerisinde pek çok ödül aldık ve belgeselimiz yakın zamanda yurt içi ve yurt dışında festivallerde gösterim yapacak. Yunanistan Uluslararası Film Festivalinde Onur Ödülü, Makedonya Sanat Film Festivalinden 'En İyi Kısa Belgesel Ödülü' aldık. Baletler Köyü'nün, geçen gün ABD'de ise Cranford Film Festivali'nde resmi seçkide gösterimi yapıldı." ifadelerini kullandı. Yönetmen Diren, Arnavutluk’taki Tiran Akdeniz Film Festivali'nde 3 bin 30 film arasından finale kalan belgeselin sonucunu heyecanla beklediklerini belirterek, "Bu başarıdan çok mutluyuz. Belgesel olduğundan haliyle baletlerin kendileri oynadı, bu da çok ilgi çekici oldu. Filmin, her festivalde gösterilmesini istiyoruz. Ödül almak motive edici oluyor." dedi.

Senaryosu Elif Feyza Demir ile yazılan "Baletler Köyü" belgeselinin görüntü yönetmenliğini Evren İnci, yardımcı yönetmenliğini ise Doç. Dr. Yavuz Akyıldız üstlendi.