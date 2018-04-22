Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali" başlıyor.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali" Türkiye'den ve yurt dışından çocuk oyunlarını 14'üncü kez Ankara'da minik sanatseverlerle buluşturacak.



DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndan ilham alınarak hazırlanan festival ile tiyatro sanatına katkıda bulunulması, Türk tiyatrosunun dünya çocukları yoluyla yurt dışına açılmasının sağlanması ve yurt dışındaki gelişmelerin takip edilmesi amaçlanıyor.



Bu yıl 25-30 Nisan tarihleri arasında Ankara'da kutlanacak festivalde, Türkiye'den 10, yurt dışından 11 olmak üzere 21 farklı oyun sahnelenecek.



Festival, 25 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de konuk tiyatro grupları, Devlet Tiyatroları sanatçıları, yöneticileri, basın mensupları ve farklı okullardan gelen yüzlerce minik sanatseverin Anıtkabir'i ziyareti ve saygı duruşu ile başlayacak.



Anıtkabir ziyaretinin ardından festival, Devlet Tiyatroları Macunköy Tesislerinde farklı etkinliklerle devam edecek.



Çocuklara Özel Tiyatro Festivali



Festivalde KKTC, Bulgaristan, İran, İspanya, İtalya, Polonya, Romanya, Almanya, Yunanistan ve Rusya'dan 11 yabancı tiyatro grubu ve Türkiye'den 7 grup, 13 farklı sahnede 124 temsil verecek.



Festivalde bu yıl KKTC'den "Soytarılar Okulu" ve "Ormandaki Sürpriz", Bulgaristan'dan "Bravo Franklin", İran'dan "Kırkayak", İspanya'dan "Üfleme", İtalya'dan "Ayağının Götürdüğü Yere Git", Polonya'dan "Zamanın Ortaya Çıkışı", Romanya'dan "Melekler Sokağı", Almanya'dan "Barış İçin Beş Küçük Parça", Yunanistan'dan "Duşta Şarkı Söyler misin?" ve Rusya'dan "Kutuda Kim Var?" isimli çocuk oyunları sahnelenecek.



Türkiye'den hem Devlet Tiyatrolarının hem de Şehir Tiyatrolarının başarılı oyunlarının yer alacağı festivalde Ankara Devlet Tiyatrosu, "Tiyatro Makinesi", "Altın Kız", "Tembel Memiş" ve "Arkadaş", Adana Devlet Tiyatrosu "Don Kişot", Trabzon Devlet Tiyatrosu "Bayram Yeri", Van Devlet Tiyatrosu "Zambak Limanı", Bursa Devlet Tiyatrosu "Sinco Akıllı Sincap" ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tiyatroları "Mevsimler" isimli oyunları minik sanatseverlerin beğenisine sunacak.



Festivalde kukla, gölge oyunu, dans tiyatrosu, opera ve bale, müzikal gibi farklı tekniklerin kullanıldığı çocuk oyunları ile atölye çalışmaları etkinlikleri de gerçekleştirilecek.



Festival coşkusu her çocuğa ulaşacak



Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali ile binlerce çocuğa ulaşmayı hedefleyen Devlet Tiyatroları, sosyal sorumluluk alanında önemli adımlar atıyor.



DT, festival coşkusunu her çocuğun yaşayabilmesi için "Klinik Palyaçolar" grubu ile hastanelere gidecek, burada yatan çocukları, umudun ve mutluluğun pozitif gücüyle buluşturarak çocuklara hediyeler sunacak.



Bir başka sosyal sorumluluk projesi olan Serebral Palsili Çocuklar Derneğinin sahneye uyarladığı "Dünya'ya Mesaj 3" isimli oyun, festival kapsamında tiyatroseverlerle buluşacak. Serebral Palsili çocuklar sahneye çıkacak, sahneleyecekleri oyunla farkındalık yaratacak.



Ankara Devlet Tiyatrosunun düzenleyeceği bir diğer proje ise "Adım Adım Tiyatro-Provadan Temsile" etkinliği olacak. "Çocukların Sevgisi" isimli projede, çocuklar sahnede yapılan provayı ve usta oyuncuların rol çıkarma çalışmasını izleyecek ve rejisörün kendilerine vereceği mizanseni Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarıyla birlikte sahnede gerçekleştirecek.



Festivali bugüne kadar 300 bin çocuk izledi



Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali, geçen 13 yılda 60 farklı ülkeden 115 farklı yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı bin 200'den fazla sanatçıyı ağırladı.



Festivalde, Türkiye'den özel tiyatrolar, şehir tiyatroları ve Devlet Tiyatrolarının sahnelediği oyunlar da dahil toplam 280 oyun ve 900 temsil gerçekleştirildi ve sahnelenen oyunları bugüne kadar 300 bin çocuk izledi. Festival programıyla ilgili detaylı bilgiye "www.devtiyatro.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.