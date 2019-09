Aydın'da 8 aylık piyano eğitimiyle Almanya'da düzenlenen uluslararası yarışmada kategorisinde ikinci olan 8 yaşındaki Doğu Balyemez, Bulgaristan'da düzenlenecek yarışmada "en iyi" olmayı hedefliyor

Aydın'da kısa süreli piyano eğitimiyle Almanya'daki uluslararası yarışmada derece elde eden 8 yaşındaki Doğu Balyemez, Bulgaristan'da düzenlenecek Uluslararası Müzik Yarışmasında birinci olmak istiyor.

AA muhabirine açıklama yapan baba Arif Balyemez, Doğu'yu 2018'de piyanoya yönlendirdiğini, çocuğunun bu enstrümanı sevmemesi üzerine ara verdiğini, aynı yılın eylül ayında onun isteği üzerine tekrar başladıklarını anlattı.



Oğluna kendi imkanlarıyla piyano öğrettiğini ancak yetersiz kaldığını görünce Bursa'da yaşayan piyano eğitmeni Elana Çekiç'ten yardım aldığını kaydeden Balyemez, şöyle konuştu:

"Onun vasıtasıyla oğlumun videosunu New York Long Island Konservatuvarı Piyano Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamara Poddubnaya'a gönderdik. Oğlumun yetenekli olduğunu söyledi ve Türkiye'de verdiği konserde sahneye davet ederek birlikte çaldılar. Poddubnaya'nun önerisiyle Almanya'daki Musical Firework In Baden-Württemberg yarışmasına katıldık. Burada elde ettiğimiz ikincilik bize moral verdi."

Almanya'daki başarısı sonrası hayırsever vatandaşların Doğu'ya tam profesyonel bir piyano hediye ettiğini anlatan Balyemez, bu başarının oğlunun ufkunu genişlettiğini dile getirdi.



Oğluyla 7 Eylül'de Bulgaristan'da düzenlenecek 7. Uluslararası Müzik Yarışması için çalışmaya devam ettiklerini anlatan Balyemez, şöyle konuştu:

"Bu işe girişirken acaba yapabilir miyiz, boyumuzdan büyük işlere mi kalkışıyoruz diye düşündük. Sonra 'neden olmasın' dedik. Çalıştık ve başarıyı yakaladığımız an bizim için farklı sayfalar açıldı. Ufkumuz genişledi. Oğlumun Bulgaristan'da birinci olacağına inanıyorum."

Yarışmaya sıkı şekilde hazırlandığı söyleyen Doğu Balyemez ise birinci olmak için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Bulgaristan'daki yarışmanın Almanya'dakine göre daha zor olacağına dikkati çeken Balyemez, az da olsa tecrübe edindiğini belirtti.



Sahneye ilk çıktığında çok heyecanlı olduğunu aktaran Balyemez, şunları söyledi:

"Önemli olan çok çalışmak. Her gün çalışmak gerekiyor. Ben her gün çalışıyorum. Bazen yoruluyorum. Ama böyle çalışa çalışa ilerliyorum. Ben önceden piyano çalmayı hiç sevmiyordum. Hatta nefret ediyordum. Sonra tekrar çalmaya başladım. Artık bırakmak istemiyorum. Çünkü piyanoyu seviyorum. Bulgaristan'da birinci olmayı çok istiyorum."

Bilgisayar oyunlarında çalan müzikleri çok sevdiğini de söyleyen Balyemez, ilerleyen yıllarda oyun müzikleri yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.