"Kudüs IKÖ Gençlik Başkenti 2018" programı kapsamında düzenlenen "Kudüs'ün Yüzleri" adlı uluslararası fotoğraf yarışmasına 26 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek.

Yarışma koordinatörlüğü ve etkinliğin ardından yapılacak serginin küratörlüğünü üstlenen Neslihan Yazıcılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu tarafından düzenlenen yarışmanın, "Kudüs IKÖ Gençlik Başkenti 2018" programı kapsamında hayata geçirildiğini söyledi.



Yazıcılar, Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi, Al-Quds Al-Sharif - OIC, Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği'nin (UKEAD) de destek verdiği yarışmanın, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğinde yapılacağının altını çizdi.



Fotoğraf yarışmasına tüm dünyadan katılım beklediklerini dile getiren Yazıcılar, şu bilgileri verdi:



"Bu yarışma, işgal atındaki Kudüs'ün kuşatılmasının 51. yılı için düzenlendi. Yarışmadan sonra açılacak sergide de 51 fotoğraf bulunacak. yarışma, dünyanın her yerinden başvuruya açık. Yarışma, 'Kuşatma Altındaki Şehir', 'Medeniyetler Beşiği' ve 'Kudüs'ün Yüzleri' (Kudüs'ün insanları) olmak üzere 3 kategoriden oluşuyor. Fotoğrafı çeken kişi, Kudüs'e hiç gitmemiş olabilir. Örneğin Türkiye'de Kudüs'le ilgili bir etkinlikte çektiği fotoğrafıyla katılabilir. Kudüs'ü anlatan fotoğraflar olabilir ya da Kudüs'e gitmiş farklı ülkelerden fotoğrafçılar da eserleriyle katılabilir. Kudüs'ün mimarisini, maneviyatını, oradaki yaşamı ve insanlarını anlatan fotoğraflarla katılımda bulunulabilir."



Neslihan Yazıcılar, yarışma sonucu seçilecek 51 fotoğrafın İstanbul ve Paris'te sergileneceğini belirterek, "Bu kutsal topraklar tarih boyunca uluslararası önemini her zaman korudu. Kudüs, Müslüman, Yahudi ve Hristiyanlar için manevi değeri olan, üç semavi dinin bir arada yaşadığı bir şehir. Bu şehirde yaşananları ve yaşatılanları yad etmek adına, öneminin ve maneviyatının tüm insanlık ile paylaşılması düşünüldü ve bu nedenle de uluslararası bir fotoğraf yarışması düzenlendi." diye konuştu.



Her kategorinin en iyi fotoğrafı biner dolar ile ödüllendirileceği yarışmanın kazananları 3 Eylül'de açıklanacak. Yarışmada ayrıca "Yılın Amatör Fotoğrafçısı", "Yılın Profesyonel Fotoğrafçısı", "Yılın Filistinli Fotoğrafçısı", "Yılın Gençlik Fotoğrafçısı", "En İyi Turist Fotoğrafçı", "En İyi Mobil Fotoğraf", "En İyi Portre Fotoğraf", "En İyi Siyah Beyaz Fotoğraf" başlıklarında seçilen en iyi fotoğrafların sahiplerine belge takdim edilecek.



Katılımcılar renkli veya siyah beyaz en fazla dört fotoğrafıyla "www.tfsfonayliyarismalar.org" adresi üzerinden yarışmaya başvuruda bulunabilecek.