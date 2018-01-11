Çaykovski'nin ünlü eseri "Kuğu Gölü Balesi" Antalya'da bu sezon ilk kez seyirci karşısına çıktı

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Çaykovski'nin ünlü eseri "Kuğu Gölü Balesi"ni bu sezon ilk kez sahneledi.



Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 1875 yılında Bolşoy Balesi için bestelediği eser, Marius Petipa ve Lev İvanov'un klasik koreografileri üzerine, Armağan Davran ve Volkan Ersoy'un güncel koreografisiyle Haşim İşcan Kültür Merkezinde seyircisiyle buluştu.



Orkestrasını Alexandru Samuil'in yönettiği, kostüm tasarımı Savaş Camgöz'e, dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, ışık tasarımı Fuat Gök'e ait Kuğu Gölü Balesi, bale severler tarafından ayakta alkışlandı.



Çaykovski'nin müziğiyle dünya bale tarihinin en sevilen yapıtı olarak bilinen ve dünyada en çok sahnelenen balelerinden biri olan eserde "Odette" ve "Odile" rolünü Laroslava Volkova, "Prens Siegfried" rolünü Tolga Burçak ve "Von Rothbart" rolünü Burak Özbek canlandırdı.



Kuğu Gölü Balesi'nde "temiz bir aşkın büyü ve kötülüğe nasıl galip geldiği" anlatılıyor.