banner965
Leyla Zana'nın vekilliği düştü
Leyla Zana'nın vekilliği düştü
Ali Koç'tan Fenerbahçelilere mesaj: Şimdi tam zamanı...
Ali Koç'tan Fenerbahçelilere mesaj: Şimdi tam zamanı...
Ekmekle ilgili kritik uyarı
Ekmekle ilgili kritik uyarı
İstanbul'da onlarca gözaltı var
İstanbul'da onlarca gözaltı var

Kuğu Gölü Balesi Antalya'da sahnelendi

Çaykovski'nin ünlü eseri "Kuğu Gölü Balesi" Antalya'da bu sezon ilk kez seyirci karşısına çıktı

Kuğu Gölü Balesi Antalya'da sahnelendi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Çaykovski'nin ünlü eseri "Kuğu Gölü Balesi"ni bu sezon ilk kez sahneledi.

Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 1875 yılında Bolşoy Balesi için bestelediği eser, Marius Petipa ve Lev İvanov'un klasik koreografileri üzerine, Armağan Davran ve Volkan Ersoy'un güncel koreografisiyle Haşim İşcan Kültür Merkezinde seyircisiyle buluştu.

Orkestrasını Alexandru Samuil'in yönettiği, kostüm tasarımı Savaş Camgöz'e, dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, ışık tasarımı Fuat Gök'e ait Kuğu Gölü Balesi, bale severler tarafından ayakta alkışlandı.

Çaykovski'nin müziğiyle dünya bale tarihinin en sevilen yapıtı olarak bilinen ve dünyada en çok sahnelenen balelerinden biri olan eserde "Odette" ve "Odile" rolünü Laroslava Volkova, "Prens Siegfried" rolünü Tolga Burçak ve "Von Rothbart" rolünü Burak Özbek canlandırdı.

Kuğu Gölü Balesi'nde "temiz bir aşkın büyü ve kötülüğe nasıl galip geldiği" anlatılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Tolga Burçak #Kuğu Gölü Balesi #Iaroslava Volkova #Haşim İşcan Kültür Merkezi #Fuat Gök #Burak Özbek #Bale #Antalya Devlet Opera ve Balesi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Karma Komisyon Raporları görüşüldü
Sonraki Haber
AB'den İsrail'in ek konut inşası planına tepki
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.