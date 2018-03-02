12. İzmir Uluslararası Kukla Günleri başladı. Üstelik 26 ülkeden 200’ün üzerinde yabancı sanatçıyla...
Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı’nda düzenlenen törende festival sponsorlarına plaketleri verildi.
Kukla sanatçısı Çiğdem Dağtekin kuklası "Marmelat" ile bir gösteri yaptı.
Fransız kukla tiyatrosu topluluğu "Drolatic Industry"nin "Sapiens" adlı oyunu izleyenlerden tam not aldı.
Festivalin açılış töreninde konuşan Festival Direktörü Selçuk Dinçer, Türkiye'yi en doğru yüzüyle en iyi şekilde sanatla anlatırız dedi.
59 kapalı ve açık gösteri mekanında 58 gösteriyi 281 kez sergileyecek olan kukla tiyatrosu toplulukları İzmir'i renklendirecek.
Festival sergi, atölye çalışmaları ve daha bir çok etkinlikle İzmirlilerin karşısına çıkıyor.
HABER: BELMA YÜCEL - KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
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