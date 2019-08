4 Kasım 2011 Tarihinde vizyona giren Kule Soygunu filminin oyuncuları ve konusu merakla araştırılıyor. Komedi-aksiyon türündeki Kule Soygunu filmini Brett Rather yönetti. İşte film hakkında merak edilenler

Kule Soygunu filminin konusu, Josh Covacs (Ben Stiller), New York'ta yaşayan ve şehrin en güvenli ve en lüks konutlarından birinin yöneticisidir. 10 yılı aşkındır sürdürdüğü bu görevde uçan kuş bile ondan sorulur. Fakat bu binanın en üst katında büyük bir vurguncu olan borsacı Arthur Shaw (Alan Alda) yaşamaktadır. Yatırımcılarından 2 milyar dolar çaldıktan sonra yakıyı ele veren Shaw bu süper lüks kulede ev hapsindedir ve Arthur'un en büyük mağdurları da parasını ona kaptıran kule çalışanlarıdır!



Josh ve ekibi Arthur'dan hem paralarını hem intikamlarını almak için bir plan yaparlar. Büyük bir dolandırıcı olan Slide (Eddie Murphy)’ı ekibe dahil edip, Arthur’un dairesinde saklandığına emin oldukları 'şeyi' çalma hedefindedirler. Soyguncular acemidir, fakat yıllardır korudukları binayı herkesten daha iyi tanımışlardır...



Ben Stiller ve Eddie Murphy'nin başrollerde olduğu filmin yönetmenliğini Red Dragon, X-Men: The Last Stand ve Rush Hour serisinden tanıdığımız Brett Ratner üstlenirken, senaryo komedi-macera türündeki filmlerde imzası olan Ted Griffin ve Jeff Nathanson'a ait...



OYUNCULAR KİMLER?



Ben Stiller

Rolü : Josh Kovacs

Eddie Murphy

Rolü : Slide

Casey Affleck

Rolü : Cole Howard

Alan Alda

Rolü : Arthur Shaw

Matthew Broderick

Rolü : Chase Fitzhugh

Judd Hirsch

Rolü : Milo Krayne

Tea Leoni

Rolü : Gertie Fiansen

Michael Peña

Rolü : Rick Malloy