2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu'da, yıl boyunca 75 etkinlik gerçekleştirilmesi planlanıyor

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu'da, yıl boyunca 75 etkinlik gerçekleştirileceği bildirildi.

Kastamonu'da gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili hazırlık toplantısı yapıldı.

Kastamonu Valisi Yaşar Kardeniz, İl Genel Meclisi Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, yıl boyunca 75 etkinlik gerçekleştirileceğini kaydetti.

Etkinlik sayısının artırılabileceğini belirten Karadeniz, "Kastamonu'nun tanıtımı açısından önemli bir yıl geçireceğiz. 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmamız bizim için çok önemli. Dolu dolu bir yıl geçecek." dedi.

Bütün kurumların görev alacağını dile getiren Karadeniz, "Hep birlikte Kastamonu'nun, Kastamonu kültürünün tanıtımı için çalışacağız." diye konuştu.



"Her ilçede kalıcı bir eser bırakılmasını istiyoruz"

Belediye Başkanı Tahsin Babaş da kültür başkenti lansman toplantısının önümüzdeki hafta Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla yapılacağını söyledi.

Tüm şehri ve ilçeleri kapsayan programlar gerçekleştirileceğini anlatan Babaş, "Tüm programlar ve festivaller Türk Dünyası Kültür Başkenti adı altında yapılacak. Biz her ilçede kalıcı bir eser bırakılmasını istiyoruz. Bunun için de bize kaba taslak da olsa projeleri ve maliyeti gerekli. Elimizde somut veriler olursa, daha başarılı olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"21 Mart'ta başlayacak"

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı temsilcisi Özgür Yakar da etkinliklerin 21 Mart'ta başlayacağını ifade etti.

Türk Cumhuriyetlerinden çok sayıda konuğun Kastamonu'ya geleceğini kaydeden Yakar, "Türk Dünyası Kültür Başkenti kapsamında sanatsal buluşmalar gerçekleşecek, dini programlar düzenlenecek. Ahşap Fuarı bu etkinliğe dahil edilecek. TÜRKSOY tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen etkinlikler ilimizde düzenlenecek. Üniversite ile akademik sempozyumlar düzenlenecek. Sanatsal ve kültürel etkinliklere geniş yer verilecek." dedi.

Konuşmaların ardından belediye başkanlarının etkinliklerle ilgili soruları cevaplandırıldı.