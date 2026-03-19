Kültür ve Turizm bakanı duyurdu: Restorasyonu tamamlanan üç tarihi cami bayramın ilk günü ibadete açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yenileme süreci sona eren tarihi ibadethanelerin güncel durumu hakkında bilgi verdi. Isparta, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde bulunan üç tarihi caminin restorasyon çalışmaları tamamlandı ve yapılar yeniden cemaat kabul etmeye hazır hale getirildi.

RESTORASYON SÜRECİ BİTEN CAMİLER RAMAZAN BAYRAMI'NDA AÇILIYOR

Söz konusu asırlık yapılar, Ramazan Bayramı'nın ilk günü itibarıyla kapılarını açacak. Bakan Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı resmi paylaşımda süreci yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi: "Asırlık emanetler cemaatiyle buluşuyor. Üç tarihi cami yeniden ibadete açılıyor. Isparta Ulu Cami, Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camii, Şanlıurfa Selahaddin Eyyubi Camii’nin restorasyonlarını tamamladık. Restorasyon sürecini özveriyle yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Bu kıymetli eserleri Ramazan Bayramı’nın ilk günü yeniden ibadete açıyoruz"