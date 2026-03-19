Kültür ve Turizm bakanı duyurdu: Restorasyonu tamamlanan üç tarihi cami bayramın ilk günü ibadete açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Isparta, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da restorasyon çalışmaları biten üç tarihi caminin Ramazan Bayramı'nın ilk gününde cemaatiyle buluşacağını duyurdu.

Simge Sarıyar
Kültür ve Turizm bakanı duyurdu: Restorasyonu tamamlanan üç tarihi cami bayramın ilk günü ibadete açılıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yenileme süreci sona eren tarihi ibadethanelerin güncel durumu hakkında bilgi verdi. Isparta, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde bulunan üç tarihi caminin restorasyon çalışmaları tamamlandı ve yapılar yeniden cemaat kabul etmeye hazır hale getirildi.

RESTORASYON SÜRECİ BİTEN CAMİLER RAMAZAN BAYRAMI'NDA AÇILIYOR

Söz konusu asırlık yapılar, Ramazan Bayramı'nın ilk günü itibarıyla kapılarını açacak. Bakan Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı resmi paylaşımda süreci yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi: "Asırlık emanetler cemaatiyle buluşuyor. Üç tarihi cami yeniden ibadete açılıyor. Isparta Ulu Cami, Diyarbakır Melik Ahmet Paşa Camii, Şanlıurfa Selahaddin Eyyubi Camii’nin restorasyonlarını tamamladık. Restorasyon sürecini özveriyle yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Bu kıymetli eserleri Ramazan Bayramı’nın ilk günü yeniden ibadete açıyoruz"

İran istihbaratından ülke genelinde operasyon: ABD ve İsrail bağlantılı 97 kişi tutuklandıİran istihbaratından ülke genelinde operasyon: ABD ve İsrail bağlantılı 97 kişi tutuklandıDünya
İran Dışişleri Bakanı Erakçi ABD halkına seslendi: ''Yeni vergi için Netanyahu'ya teşekkür edin''İran Dışişleri Bakanı Erakçi ABD halkına seslendi: ''Yeni vergi için Netanyahu'ya teşekkür edin''Dünya
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Bayram tatili süresince hangi tedbirler alınacak?
Çevreye zarar verene hapis, kaçak yapıya anında yıkım!
MGK Genel Sekreterliği yeniden yapılandırıldı
Kızılay’dan Ramazan dayanışma çağrısı
12 savcı ve hakimin görev yeri değişti
Fidan–Erakçi görüşmesi...
Erakçi’den Hüseyin Fırat için taziye mesajı
İran, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı’nı vurdu
İran bölgedeki petrol tesislerini vuracağını duyurdu!
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 750 bin TL’nin aylık getirisi belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletleri sahiplerini buldu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletleri sahiplerini buldu
Akaryakıta zam geliyor! Akaryakıta zam geliyor!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?