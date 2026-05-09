Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mersin Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuştu: "7 bölgede 26 şehre ulaştık"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 yılında İstanbul Beyoğlu'nda başlayan kültür ve sanat yolculuğunun ulaştığı son durak olan Mersin'de konuştu.

Akdeniz'in mavisi ile Toroslar'ın heybetinin buluştuğu kentte bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten Ersoy, kadim tarihi, doğal güzellikleri, çalışkan insanları ve bereketli topraklarıyla Akdeniz'in incisi konumundaki Mersin'in bu organizasyona ev sahipliği yapmasına büyük kıymet verdiklerini dile getirdi. Söz konusu festivallerin dünyanın en kapsamlı kültür organizasyonlarından biri haline geldiğini vurgulayan Ersoy, "Çok şükür ki emeklerimizin karşılığını aldık ve Kültür Yolu Festivalleri'miz bugün 7 bölgede 26 şehre ulaşarak dünyanın en kapsamlı ve uzun soluklu kültür sanat organizasyonlarından biri haline geldi. Bu başarı aynı zamanda Türkiye'nin kültüre, sanata ve ortak kültürel mirasa verdiği önemin de en güçlü göstergesidir. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'miz sayesinde kültür sanat etkinliklerini ülkemizin dört bir yanına yayma hedefimiz başta olmak üzere şehirlerimizin markalaşması, yerel ekonominin, turizmin canlanması ve toplumsal kaynaşmanın katlanması gibi pek çok stratejik hedefe eşzamanlı ve güçlü bir şekilde ulaşmış olduk." ifadelerini kullandı.

BİNLERCE YILLIK GEÇMİŞİYLE AÇIK HAVA MÜZESİ

Yüzyıllar boyunca bereketli hilalin önemli bir parçası olan liman kenti Mersin'in, geçmiş ile geleceği buluşturan güçlü bir köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Bakan Ersoy, kentin tarihi mirasını şu sözlerle anlattı: "321 kilometrelik sahil şeridi, berrak denizi, mavi bayraklı plajları, yayla kültürü ve bereketli topraklarından doğan zengin mutfağıyla Mersin, yalnızca bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda yaşayan bir kültür hazinesidir. Bugün Anamur'dan, Alahan'dan, Mamure'ye, Kızkalesi'nden, Tarsus'a uzanan tarihi mirası, Yumuktepe'den Soli Pompeiopolis'e kadar uzanan binlerce yıllık geçmiş, inanç turizminin önemli merkezleriyle Mersin, insanlık tarihini izlerini bugüne taşıyan eşsiz bir açık hava müzesidir."

Mersin'i bir kültür ve sanat sahnesine dönüştürecek festival takvimine dair detayları paylaşan Ersoy, 16 farklı noktada 57 başlık altında toplam 159 etkinliğin hayata geçirileceğini duyurdu. Program dahilinde 13 konser, 4 sergi ve yerleştirme, 19 yetişkin atölyesi ile 8 çocuk atölyesi düzenleniyor. Çeşitli sanatçıların konser vereceği organizasyonda, çocuklara yönelik eğlence ve öğrenmeyi birleştiren içeriklerden sahne sanatlarına kadar her yaş grubuna uygun etkinlikler bulunuyor. Şehrin zengin mutfak kültürü ise 46 restoranı kapsayan özel bir gastronomi seçkisiyle festivalde yer alıyor. Ersoy, kültür ve sanatın yalnız bir etkinlikten ibaret olmadığını, şehirleri dönüştüren, toplumu birleştiren ve geleceğe yön veren güçlü bir dinamik olduğunu vurguladı.

''BU ORGANİZASYON GÜÇLÜ BİR VİZYONUN ESERİDİR''

Törende konuşan Mersin Valisi Atilla Toros, düzenlenecek konserler, sergiler, tiyatrolar ve söyleşilerle kentin zenginliğinin geniş kitlelerle buluşturulacağını aktardı. Festivalin Mersin'in kültürünü daha görünür, sanatını daha güçlü, adını ise daha unutulmaz hale getireceğini belirten Vali Toros, şu değerlendirmede bulundu: "Bu organizasyon, kültürün birleştirici gücünü, sanatın evrensel dilini ve medeniyetimizin köklü zenginliğini taşıyan çok kıymetli bir adımdır. Türkiye Kültür Yolu Festivali, güçlü bir vizyonun eseridir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu irade ve kültür-sanat vizyonu, bu nitelikteki etkinliklerin hayata geçirilmesini mümkün kılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu vizyon doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar da festivalin güçlü bir noktaya ulaşmasını sağlamıştır."

Mersin Kültür Merkezi'ndeki açılış programı, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Hasan Ufuk Çakır, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.