Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Türk sinemasına 245 milyon TL'lik destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 2026 yılı destek programı çerçevesinde Türk sinemasına yönelik yeni bir kaynak aktarımı gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, belgesel ve uzun metrajlı sinema filmlerinden oluşan toplam 57 projeye nakit desteği verildi.

2026/3 sayılı Belgesel Film Destekleme Kurulu kararıyla 30 belgesel film yapım projesine 12 milyon 590 bin lira, 2026/4 sayılı Uzun Metraj Sinema Film Yapım Destekleme Kurulu kararıyla ise 27 projeye toplam 232 milyon 500 bin lira destek sağlandı.

NURİ BİLGE CEYLAN'IN YENİ FİLMİNE FON SAĞLANDI

Desteklenen yapımlar arasında, Altın Palmiye ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi “Yorgun Güneş” de yer aldı. Bakanlığın bu kararıyla, deneyimli isimlerin üretimlerini sürdürmesinin yanı sıra yeni kuşak sinemacıların da sektöre kazandırılması amaçlanıyor. Uygulanan destek politikası, Türk sinemasının uluslararası alandaki görünürlüğünü artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ANİMASYON SİNEMASINA STRATEJİK YATIRIM

Bakanlığın 2026 destek programında animasyon projeleri de önemli bir yer tuttu. Son yıllarda teknolojik gelişmeler ve kamu fonlarıyla büyüme kaydeden animasyon sektörü, yalnızca çocuklara yönelik içerik üretimi çemberinden çıkarak uluslararası pazarda rekabet eden bir konuma ulaştı. Kurul toplantısında alınan kararla; “Aslan Hürkuş Tüm Kahramanlar”, “Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot”, “Şeker Fareler – Başlangıç” ve “Son Peygamber-Hicret” adlı animasyon film yapım projelerine destek verildi. Bakanlık, animasyondan kısa filme, senaryo geliştirmeden çekim sonrası süreçlere kadar uzanan üretim zincirini fonlayarak sektörün bütüncül büyümesini hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının belgesel sinemaya yönelik fon aktarımı da bu yıl geçen yıla oranla büyük artış gösterdi. 2026 yılının Mart ayında alınan kararla 30 belgesel film yapım projesine toplam 12 milyon 590 bin lira aktarıldı. Bu fonların, Türkiye'de nitelikli belgesel yapımlarının hayata geçirilmesinde ve ilgili sektörün gelişiminde temel bir rol oynadığı belirtiliyor.

NİSAN İTİBARIYLA 215 PROJEYE 302 MİLYON LİRA

Bakanlık verilerine göre, 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla toplam 215 projeye 302 milyon lira finansman sağlandı. Yılın henüz ilk aylarında olunmasına rağmen, sağlanan bu miktarla geçtiğimiz yıl verilen toplam destek rakamlarına şimdiden ulaşıldı.

Sinema Genel Müdürlüğünün 2026 yılı destek politikası; üretimde sayısal artışın ötesinde nitelikli içeriği, uluslararası başarıyı ve sektör bileşenlerinin ortak gelişimini temel alıyor. Çeşitlenen proje başlıkları ve artırılan destek bütçesiyle Türk sinemasının küresel ölçekteki rekabet gücünün yeni bir seviyeye taşınması planlanıyor.

YENİ DESTEK TAKVİMİ EYLÜL VE EKİM AYINDA

Bakanlığın sinema sektörüne yönelik fon programı yılın ikinci yarısında da sürecek. Eylül ayında kısa film, animasyon film yapımı, senaryo yazımı ve proje geliştirme kategorilerindeki başvurular görüşülecek. Ekim ayında ise uzun metraj, çekim sonrası ve ortak yapım türlerindeki projelere verilecek destekler karara bağlanacak.