Kültür Yolu Festivali'nde ziyaretçi akını! Hafta sonu restoranlara girenler en çok onu sipariş etti...

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında kente gelen ziyaretçiler, gastronomi rotasında belirlenen özel işletmelerde yoğunluk oluşturdu. Kırım, Balkan ve Kafkas esintileri taşıyan çok katmanlı mutfak kültürü, düzenlenen programlarla geniş kitlelere ulaştı.

Türkiye'nin farklı illerinden şehre gelen kitleler, kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra şehrin gastronomi olanaklarını yerinde deneyimledi. Porsuk Çayı çevresi ile Odunpazarı Tarihi Bölgesi başta olmak üzere kentin çeşitli bölgelerinde yoğunlaşan kalabalıklar, Eskişehir'in köklü yemek mirasını tanıma fırsatı buldu.

DANIŞMA KURULU 33 MEKANI TEK TEK BELİRLEDİ

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen "Lezzet Noktası" projesi çerçevesinde, bir danışma kurulu kente özgü 33 restoran ve yeme-içme alanını listeye dahil etti. Uygulanan bu gastronomi projesi, şehrin tarihi ve kültürel değerlerinin yanında mutfak mirasının da ön plana çıkmasını sağladı.

Projeye dahil edilen seçkideki işletmeler, sürecin sonuçlarını değerlendirdi. Esnaf, uygulamanın kendilerine görünürlük kazandırdığını ve ciddi bir ekonomik katkı yarattığını aktardı. Artan insan trafiği sayesinde Eskişehir mutfağı daha geniş kitlelere yayılırken, yerel ürünlerin marka değeri yükseldi.

Kentin mutfak altyapısı; Kırım Tatarları, Balkanlar ve Kafkasya'dan gelen toplulukların kültürel birikimleriyle şekillenmiş bir yapı barındırıyor. Etkinlik boyunca bu hafıza, ziyaretçilerin tüketimine sunuldu. Şehirde en çok ilgi gören ve tüketilen geleneksel ürünler çibörek, balaban kebap, met helvası, haşhaşlı çörek, boza ve turşu suyu olarak kayıtlara geçti.

ÜNLÜ ŞEFLER ETKİNLİK İÇİN MUTFAĞA GİRDİ

Yemek kültürü, restoranlardaki tüketimin yanı sıra özel organizasyonlarla da desteklendi. Festival takviminde yer alan gastronomi programı, alanında uzman isimleri ağırladı. Şef Deniz Ahmet Köse’nin ev sahipliğini üstlendiği etkinlikte; Şef Sinem Özler, Şef Pınar Aluç, Yemek Kültürü Araştırmacısı ve Yazar Neşe Aksoy Biber, Berrin Bal ve Pasta Şefi Meltem Beker görev aldı. Mutfak profesyonelleri, şehrin yerel mutfak kültürünü ve modern gastronomi yorumlarını hazırladıkları sunumlarla katılımcılara aktardı.

Süreç içerisinde restoranlardan kafelere, yerel üreticilerden küçük işletmelere kadar oldukça geniş bir alanda ekonomik sirkülasyon kaydedildi. Esnaf temsilcileri, gerçekleşen bu hareketlilik sayesinde Eskişehir mutfağının ulusal ölçekte çok daha görünür hale geldiğini ifade etti.

Festivalin şehir genelinde yarattığı etkiyi değerlendiren Balaban Kebap işletmesinin dördüncü kuşak temsilcisi Işık Gengeç, süreç boyunca kentte önemli bir hareketlilik oluştuğunu bildirdi. Restoranlarda belirgin bir yoğunluk yaşandığını ifade eden Gengeç; çibörek, balaban kebap, met helvası ve boza gibi geleneksel ürünlerin gelen kitleler tarafından yoğun talep gördüğünü aktardı.

ŞEHİR DIŞINDAN GELENLERİN TERCİHİ BELLİ OLDU

Kırım Tatar Çibörek işletmesinin sahibi Erol Uluçay da festivalin yerel lezzetlerin tanıtımına sunduğu katkıya değindi. Uluçay, Türkiye’nin farklı şehirlerinden kente gelen ziyaretçilerin özellikle çiböreğe yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Benzer bir yoğunluk ve talep artışı turşu satışlarında da gözlemlendi. Eskişehir Turşu Eviniz Turşucu Çağlar işletmesinin sahibi Çağlar Balkandere, festival etkinliklerinin özellikle hafta sonu yoğunluğunu artırdığını belirterek, yerel ürünlere yönelik ilginin dikkat çekici bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Festival rotasına dahil edilen gastronomi durakları, şehre gelen ziyaretçilere yalnızca yerel tatları deneyimleme imkanı sunmakla kalmadı. Ziyaretçiler, restoran ve kafelerde geçirdikleri vakit aracılığıyla Eskişehir’in kültürel kimliğini de doğrudan gastronomi üzerinden keşfetme fırsatı buldu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali bünyesinde gerçekleştirilen gastronomi programları, Eskişehir’in köklü mutfak kültürünün daha geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlıyor. Sektör temsilcileri ve yetkililer, organizasyon süresince ortaya çıkan bu kültürel ve ekonomik hareketliliğin geçici bir süreç olarak kalmamasını amaçlıyor. Masadaki temel hedefler arasında, oluşan bu yoğunluğun ve ticari ivmenin yıl boyunca sürdürülmesi yer alıyor.