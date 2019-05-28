Kurgu Kültür Merkezi Yayınları etiketiyle basılan Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı kitabının tanıtımında "Abdullah Şevki’nin bu kitaptaki öyküleri, uzunca bir dönemde üretilmiş, bireysel yaşam kesitlerine değin gerçekçi ve ruhçözümsel kurgulamaları içeren, çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlanmış öykülerdir. Bu çerçevede, kitapta yer alan 'Kelebek ve Hasta' adlı kısa öykü, İkinci Eskişehir Öykü Yarışması’nda birincilik ödülüne değer görülmüştür" denildi

Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabına tepki yağıyor. 27 liradan satılan kitapta yer alan tanıtım belli oldu.



Kurgu Kültür Merkezi Yayınları internet sitesinde yer alan tanıtım şöyle:



"'Küçük balkonun pürtüklü duvarına yaslanıp akşam rüzgârının ılık ve okşayıcı etkisine bıraktım kendimi. Salınırken yaprakları alt katların pencere pervazlarına zarifçe dokunan yaşlı incir ağacının dallarının ucundan göğe bakarken dalıp gitmişim. Gençlik yıllarımın geçtiği peyzajın bir bölümüne bakıyorum yeniden. Evlerin yüzleri tanıdık ama hiçbir şey eskisi gibi değil: Oturup söyleştiğimiz, gelip geçenlere baktığımız duvarlar, yol, elektrik direkleri... Eski tatlar yok artık gerçekten… Saçlarımda esen rüzgâr sadece. Bir burukluk da eşlik ediyor… Kim tanıyabilir beni, kim gizlemiş olabilir yüzümü belleğinde? İlk aşkım bir köşeden karşıma çıkıverse birden. Kırk beş yaşlarında olmalı şimdi... Kırmızı formika masa ailece çevresinde toplandığımız. Çıtırtılarla yanan soba. Konuşmaları, sesleri, sevgileri yitik zamanların. Yüreklerimizin ısıttığı bu ev. Annemin üzerine titrediği ve sevgi sözcükleri mırıldanarak suladığı, toprağını kabarttığı beyazlı, pembeli, morlu afrika menekşeleri pencere boşluklarındaki... ' (Zümrüt Apartmanı öyküsünden).



Abdullah Şevki’nin bu kitaptaki öyküleri, uzunca bir dönemde üretilmiş, bireysel yaşam kesitlerine değin gerçekçi ve ruhçözümsel kurgulamaları içeren, çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlanmış öykülerdir. Bu çerçevede, kitapta yer alan 'Kelebek ve Hasta' adlı kısa öykü, İkinci Eskişehir Öykü Yarışması’nda birincilik ödülüne değer görülmüştür. Diğer öykülerden, “Orospu Müşerref’in Çiçekleri” İzmir’de yayımlanan ve şimdilerde kapanmış olan Agora edebiyat dergisi öykü yarışmasında “yayımlanmaya değer öykü” olarak adı geçen dergide yer almıştır. Aynı şekilde “Vakıf” adlı öykü Gila Kohen öykü yarışması seçkisinde yayımlanmaya değer görülürken, “Uzak Bir Ülkeye Sevişmeye Giden Kadının Hikâyesi” adlı öykü 2005 yılı Ümit Kaftancıoğlu öykü yarışmasında, “Derviş” adlı öykü ise Yağmur dergisi öykü yarışmasında mansiyonla ödüllendirilmiştir. Şiir, deneme ve eleştiri kitapları da bulunan, halen dergilerde yazmayı sürdüren Abdullah Şevki, öykülerinde, ağırlıklı olarak, orta halli sıradan insanların gündelik yaşamlarına değin trajik durumları, psikolojik sorunlardan kaynaklanan olanaksızlıkları ve davranışsal bozuklukları, olabildiğince kısa tümcelerle, çok yönlü ve derinlemesine kurgulama esasına dayanan gerçekçi bir durum öyküsü üretme anlayışını benimsemektedir."



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