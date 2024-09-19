Kürk Mantolu Madonna film oluyor: Raif Efendi'yi canlandıracak isim belli oldu

Türk edebiyatının klasikleşmiş eseri Kürk Mantolu Madonna, sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Sabahattin Ali’nin bu unutulmaz romanında Raif Efendi karakterini başarılı oyuncu Salih Bademci canlandıracak.

Filmin yönetmenliğini Enes Ateş üstlenirken, Mert Dikmen senaryoyu kaleme aldı. 10 aydır süren hazırlıklar sona yaklaşmışken, kadın başrol oyuncusu henüz netleşmedi. Film, iki farklı zaman diliminde, 1920'lerin Almanya'sı ve 1940'ların Türkiye'sinde geçecek. Almanya sahneleri Babelsberg Stüdyoları’nda çekilecek.

Sabahattin Ali’nin 1943’te yayımlanan ve edebiyat dünyasında büyük yankı uyandıran eseri, bugün hâlâ çok satanlar listesinde yer alıyor.