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'Kurtlar Vadisi Vatan'a 'boş salon' şoku

Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında gösterilen 'Kurtlar Vadisi Vatan' filmi, ücretsiz olmasına rağmen ilgi görmedi.

'Kurtlar Vadisi Vatan'a 'boş salon' şoku

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 54'üncüsünü düzenlediği Antalya FilmFestivali, yarışma filmlerinin yanı sıra özel gösterim filmlerle devam etti.

Özel gösterimler kapsamında 'Kurtlar Vadisi Vatan' filmi de izleyiciyle buluştu.

Necati Şaşmaz'ın yapımcılığıyla senaristliğini üstlenerek, başrolünü oynadığı ve 15 Temmuz darbe girişimini konu edinen film, Antalya'da ilgi görmedi.

Şaşmaz ve ekibinin yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eşi Ebru Türel'in de filmi izlediği salondaki boş koltuklar dikkat çekti.

Salonun boş kalması üzerine AKM ve çevresinde filmin ücretsiz olduğu duyurusu yapıldı. Filme yine katılım olmadı, festivaldeki görevliler, salona izleyici olarak alındı. Necati Şaşmaz da filmin ortasında salondan ayrıldı.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Kurtlar Vadisi Vatan
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