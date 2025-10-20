‘Kurtlar Vadisi’nin efsanesi hayatını kaybetti! Namık Kemal Yiğittürk kimdir? İşte hayatı

Yiğittürk, televizyonun yanı sıra sinema yapımlarında da yer aldı. “Sıla” dizisinde canlandırdığı ‘Firuz Ağa’ rolüyle de tanındı ve güçlü bir ekran imajı oluşturdu.

2012 yapımı “Fetih 1453” filminde de rol alan usta oyuncu, tarihi ve dramatik yapımlardaki başarısıyla beğeni topladı. Kariyeri boyunca farklı karakterlere hayat veren Yiğittürk, her rolünde disiplinli ve doğal oyunculuğuyla öne çıktı.