‘Kurtlar Vadisi’nin efsanesi hayatını kaybetti! Namık Kemal Yiğittürk kimdir? İşte hayatı
Türk televizyon tarihinin unutulmaz karakterlerinden biri olan ‘Baba Memduh’u canlandıran usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk, 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi sanatçı Onur Akay sosyal medyadan duyurdu. Yiğittürk’ün Darülaceze’de yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Namık Kemal Yiğittürk, hayata veda etti. ‘Kurtlar Vadisi’ dizisinde canlandırdığı ‘Baba Memduh’ karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu, 80 yaşında yaşamını yitirdi.
Ünlü ses sanatçısı Onur Akay, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Akay paylaşımında, “Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u, Sıla dizisinin 'Firuz Ağa'sı usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk'ü 80 yaşında kaybettik. Kaldığı Darülaceze'de vefat eden değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Yiğittürk’ün bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Darülaceze’de tedavi gördüğü öğrenildi.
Namık Kemal Yiğittürk, 1945 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başladı ve kısa sürede sahne performansıyla dikkat çekti. Ardından sinema ve televizyon yapımlarında rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Türk televizyon izleyicisinin Yiğittürk’ü ilk tanıdığı yapım, 2002 yılında yayımlanan “Sırlar Dünyası” dizisi oldu. Ancak onun asıl çıkışı, Kurtlar Vadisi dizisindeki ‘Baba Memduh’ karakteriyle geldi. Sert mizacı, ağırbaşlı tavırları ve karizmatik duruşuyla dizinin unutulmaz isimlerinden biri haline geldi.
“Kurtlar Vadisi” dizisinde canlandırdığı ‘Baba Memduh’ karakteriyle, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran Namık Kemal Yiğittürk, izleyiciler tarafından uzun yıllar boyunca hatırlandı.
Yiğittürk, televizyonun yanı sıra sinema yapımlarında da yer aldı. “Sıla” dizisinde canlandırdığı ‘Firuz Ağa’ rolüyle de tanındı ve güçlü bir ekran imajı oluşturdu.
2012 yapımı “Fetih 1453” filminde de rol alan usta oyuncu, tarihi ve dramatik yapımlardaki başarısıyla beğeni topladı. Kariyeri boyunca farklı karakterlere hayat veren Yiğittürk, her rolünde disiplinli ve doğal oyunculuğuyla öne çıktı.