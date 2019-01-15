Usta şair Nazım Hikmet'in yazdığı Kuvayi Milliye Destanı, tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Haydar Zorlu'nun uyarladığı, yönettiği ve oynadığı Kuvayi Milliye Destanı, 20 Ocak Pazar günü Maltepe'de ikinci kez perde açmaya hazırlanıyor.

Nazım Hikmet'in kaleminde Kuvayi Milliye Destanı, tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşacak.



İlk perdesini Bakırköy'de açan Kuvayi Milliye Destanı bu kez Maltepe'de seyircinin karşısına çıkacak.



Haydar Zorlu'nun uyarladığı, yönettiği ve oynadığı Kuvayi Milliye Destanı, 20 Ocak Pazar günü, saat 17.00'de, Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezinde sahnelenecek.



Erkan Yücel Kültür Merkezinin organizasyonuyla hazırlanan tiyatronun biletleri de satışa çıkarıldı.



Müziklerini Doç Dr. İlhan Tonger'in bestelediği ve piyanosuyla eşlik ettiği oyun, tek perde olarak sahneleniyor.



Haydar Zorlu'nun "bir şiir ve müzik şöleni" olarak tanımladığı oyunda, oyuncu Hande Günözü ile trombon sanatçısı Ali Ulusoy da yer alıyorlar.







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