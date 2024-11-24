Kuyucak' ta deve güreşi heyecanı

Deve güreşi, Ege ve Akdeniz bölgelerinin kültürel zenginliklerinden biri olarak her yıl büyük bir heyecanla takip ediliyor. Kurtuluş Mahallesi'ndeki deve güreşi, Deveci Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) tarafından organize edildi. Havanın soğuk olmasına rağmen vatandaşlar alanda piknik yaparak, pehlivan develerin güreşlerini izleme keyfini yaşadı. Zaman zaman kaçan develer, seyircileri heyecanlandırırken, başarılı mücadele eden develer alkışlarla desteklendi.

ETKİNLİK, İLKÖĞRETİM OKULU İÇİN DÜZENLENDİ

Güreşlerin gelirinin, Kurtuluş Mahallesi’ndeki ilkokul yararına kullanılacağı duyuruldu. Kurtuluş Mahalle Muhtarı Hakan Vural, etkinliğin amacı hakkında yaptığı açıklamada, “Çevremizin en güzel arenasında, Ege, Marmara ve Akdeniz’den gelen ünlü pehlivan develer güreş tutuyor. Etkinlik, mahallemizdeki ilkokul yararına düzenlendi. Katılan ve destek veren herkese teşekkür ederim” dedi. Vural, muhtarlık döneminde başlatılan gelenekleri devam ettirmenin gururunu taşıdığını ifade etti.

GELENEKSEL ETKİNLİKLERE DESTEK VERİLECEK

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca da etkinliğe dair memnuniyetini dile getirerek, “Kurtuluş Mahalle Muhtarımız Hakan Vural’ın öncülüğünde, ilkokulumuz yararına düzenlediğimiz bu güreşleri gerçekleştirdik. Kuyucak Belediyesi olarak geleneksel kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz. 9 Şubat 2025'te Kuyucak merkezde yapılacak olan deve güreşi şenliklerimize tüm güreşseverleri davet ediyorum” dedi.

Güreşlere, Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi başta olmak üzere, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Kurtuluş Mahalle Muhtarı Hakan Vural, çevre mahalle muhtarları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik, geleneksel deve güreşi heyecanının yanı sıra, mahalle halkı için sosyal bir buluşma fırsatı sundu.