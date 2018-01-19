Kastamonu'da 150 öğrencinin katıldığı "Edebiyat Kampı" sona erdi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) "Tematik Kış Kampları" programı kapsamında Kastamonu'da düzenlenen "Edebiyat kampı" sona erdi.



KYK tarafından "Tematik kış kampları" adı altında Kastamonu'da gerçekleştirilen edebiyat kampına Adıyaman, Afyonkarahisar, Burdur, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Sakarya'dan 150 öğrenci katıldı.



KYK Kastamonu İl Müdürü Reşat Asrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın 5 gün sürdüğünü söyledi.



Türkiye genelinde 12 ilde tematik kamplar yapıldığını hatırlatan Asrak, "Kastamonu'daki kampın teması edebiyat oldu. Kampta birbirinden değerli hocalarımızın dersleri ve konserler de oldu. Tematik gezilerimizin yanında şehit ailelerimizi ve Kastamonu şehitliğini ziyaret ettik. Öğrencilerimiz açısından verimli bir kamp dönemi olduğunu düşünüyorum." dedi.



Kampın verimli geçmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Asrak, "Uzman ve akademisyenler tarafından öğrencilerimize edebiyatın birçok türü hakkında bilgiler verildi. Öğrenciler, kitaplarını okuduğu yazarlarla buluşma şansını elde etti. Bu imkanı bize ve öğrencilere sunan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Sona eren programının ardından öğrenciler kentten ayrıldı.