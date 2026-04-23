Laodikeia Antik Kenti'nde 2 metrelik Athena heykeli gün yüzüne çıkarıldı

Denizli’nin kültürel mirası Laodikeia Antik Kenti’ndeki Batı Tiyatrosu'nda devam eden kazı ve restorasyon çalışmalarında tarihi bir eser gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla antik dönemin sanatsal birikimini yansıtan bu buluntuyu kamuoyuna duyurdu.

Kazı ekipleri, çalışmalarını Batı Tiyatrosu'nun "postskene" olarak adlandırılan sahne binasının dış duvarında derinleştirdi. Uzmanlar, bu alandaki moloz dolgu içerisine yüzüstü şekilde bırakılmış bir Athena heykeline ulaştı.

Yapılan ilk incelemelerde beyaz mermerden yontulduğu belirlenen yaklaşık 2 metrelik eserin baş kısmı henüz tespit edilemedi.

BAKAN ERSOY O EŞSİZ MİRASI BU SÖZLERLE PAYLAŞTI

Antik dönemin sanatsal ve kültürel birikimini bugüne taşıyan buluntu, bölgedeki çalışmaların seyrine ivme kazandırıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazı ve restorasyon çalışmalarının önemine vurgu yaparak sosyal medya üzerinden konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Laodikeia’da önemli bir keşfe daha imza attık! Antik kentte yeni bir buluntu daha gün yüzüne çıktı...

Laodikeia Batı Tiyatrosu’nda yürüttüğümüz çalışmalar, geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyor.

Sahne binasında, yaklaşık 2 metre uzunluğunda, beyaz mermerden yapılmış Athena heykelini gün ışığına çıkardık.

Homeros destanlarına sahne olan bu yapı, antik dönemde kültürel anlatımın da merkezi olduğunu ortaya koyarken Augustus Dönemi klasik üslubunu yansıtan eser, yüksek sanatsal niteliğiyle dikkat çekiyor.

Geleceğe Miras vizyonumuzla, bu eşsiz mirası koruyarak geleceğe taşımaya devam ediyoruz.”

HOMEROS DESTANLARINI BETİMLEYEN SAHNELER YERLEŞTİRİLMİŞ

Milattan önce 2'nci yüzyıla uzanan üç katlı sahne binasının sütunları arasında gün yüzüne çıkarılan yüksek sanatsal kalitedeki Athena heykeli ile Homeros destanlarına ait sahneleri betimleyen heykel grupları, yapının çok yönlü işlevini net bir şekilde ortaya koydu.

Mimari planında her katında 16 sütun barındıran Batı Tiyatrosu sahne binasının salt tiyatral gösteriler için değil, kültürel mirasın aktarımı için de kullanıldığı belirlendi. Sütunların arasına yöneticiler, tanrı ve tanrıçaların heykelleriyle birlikte Homeros destanlarını betimleyen sahnelerin yerleştirildiği tespit edildi. Kazılarda ulaşılan eserlerde; Odysseus’un İthaka’ya dönüş yolculuğunda karşısına çıkan Laistrigonlar Ülkesi, dev Polyphemos’un mağarası ve deniz canavarı Skylla gibi mitolojik sahneler yer alıyor.

Sütunlar arasında bulunan Athena heykeli, yuvarlak bir kaide üzerinde ayakta durur şekilde betimleniyor. Heykelin üzerinde ince dokumalı kolsuz peplos giysi, boynunda hylamis (pelerin) ve göğsünde Medusa başı ile yılanların işlendiği aegis bulunuyor. Heykelin elbise kıvrımlarının ve kumaş yapısının son derece doğal bir şekilde işlenmesi, eseri yapan heykeltıraşın ustalığını gösteriyor. Tanrıçanın boynunda pelerin bulunan bu heykel tipolojisinin kendi türünde ünik olması eserin değerini artırıyor. Eserin iki sütun arasına yerleştirilecek şekilde tasarlanması nedeniyle arka yüzünün usta tarafından bilerek kaba bırakıldığı ifade ediliyor.

SAVAŞÇI DEĞİL DOKUMACI ATHENA

Sanatsal stil incelemeleri, Athena heykelinin Milattan Önce 27 ile Milattan Sonra 14 yıllarını kapsayan İmparator Augustus Dönemi'ne ait birinci klasik üslubu yansıttığını kanıtlıyor. Antik Dönem'in en önemli dokuma merkezlerinden biri olan Laodikeia’da, Athena’nın genel kabul gören savaşçı kimliğinden ziyade dokumacı yönünün ön plana çıktığı görülüyor. Bölgede gün yüzüne çıkarılan yazıtlar, tanrıça adına özel festivaller düzenlendiğini belgeliyor.

Batı Tiyatrosu sahne binasını eski ihtişamına kavuşturmayı amaçlayan restorasyon çalışmaları ise 2026 yılı başından itibaren kesintisiz olarak devam ediyor.