Leonardo Da Vinci'nin annesi ile ilgili 500 yıllık gizem

Söz konusu belge, Leonardo Da Vinci'nin annesi Caterina'nın köle olarak Kafkasya’da Çerkez bölgesinden önce İstanbul'a oradan da Floransa’ya geldiğini ve 2 Kasım 1452'de Leonardo Da Vinci'nin babası Piero Da Vinci tarafından yazılan bir noter tasdiki ile serbest kaldığını ortaya koydu.