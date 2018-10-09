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Levent Kırca sevenleri Kadıköy'de buluşuyor

Türkiye'nin mizah ustası, devrimci sanatçı Levent Kırca, aramızdan ayrılışının 3. yıl dönümünde Kadıköy Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde anılacak. 12 Ekim'de sanatçı arkadaşları, Vatan Partili dostları ve sevenleri Kırca için buluşacak.

Levent Kırca sevenleri Kadıköy'de buluşuyor

Usta sanatçı Levent Kırca ölümünün 3. yıl dönümünde İstanbul Kadıköy'deki Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde (Osmanağa Mahallesi, Kıvanç Sokak, 4/2 Kat 1) anılacak. 12 Ekim Cuma günü saat 19.00'da düzenlenecek anma etkiliğinde Görev Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Büyükdağlı ve Fotoğraf Sanatçısı Akadur Töleğen birer konuşma yapacak.

Kırca'nın sanatçı dostları Müjdat Gezen ve Hayati Asılyazıcı'nın anma mesajları da görüntülü olarak sahnelenecek.

Kırca'nın mücadelesini anlatan fotoğraflar ve videolar ile "Olacak O Kadar"ın unutulmaz kesitleri de gösterilecektir.

Kazakistanlı sanatçı Aynur Yestay da usta sanatçının anısına keman konseri verecek.

Öte yandan Vatan Partisi İstanbul Başkanlığı, aynı gün usta tiyatrocunun Zincirlikuyu Mezarlığı, 36 ada 224a kısmındaki mezarı başında saat 15.00'te anma programı düzenleyecek.

Etiketler; #LEvent Kırca
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