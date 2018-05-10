Dünyanın sayılı sopranolarından biri sayılan Leyla Gencer, 10'ncü ölüm yıldönümünde de unutulmadı.
Bakırköy Belediyesi usta sanatçı için Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde anma töreni düzenledi.
Anma gecesine katılan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Leyla Gencer'in Türkiye'nin dünyadaki sanat elçisi olduğunu söyledi.
Tören konuşmaları sonrası büyük soprano Leyla Gencer aryalarla, kısa film gösterimiyle anıldı.
Soprano Günay Acar; Keman Sanatçısı Uğur Yalçın ve Piyano Sanatçısı Linda Kaso’nun, Leyla Gencer’in söylediği aryalardan kısa bir konser verdi.
ulusal.com.tr
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