Türkiye Liseliler Birliği (TLB), Milli Mücadele’nin 100. yılında düzenledikleri resim, şiir, öykü yarışmasının videosunu yayınladı

Atatürkçü liselileri üretmeye davet eden TLB, “Kurtuluş mücadelesinin ilk adımı gibi kararlılıkla ve cesaretle, uyuşmanın üzerine yürüyoruz. 19 Mayıs’ın 100. yılında tarihe bir eser bırak” ifadelerini kullandı.



Birincilere bisiklet, ikincilere tablet, üçüncülere yaz kampı ve ilk üçe giren herkese Özel Ciltli Nutuk’un hediye edileceği yarışmanın son başvuru tarihi 12 Mayıs’a uzatıldı.



Yarışma sonuçları 16 Mayıs’ta TLB resmi hesaplarından ilan edilecek.



Yarışmaya katılmak ve detaylı bilgi almak isteyenler www.talebe.org sitesini ziyaret edebilir veya 0539 923 70 49 numarasını arayabilir.



ulusal.com.tr

