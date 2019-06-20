Dünyanın sevilen seslerinden Loreena McKennit, Türkiye'ye geliyor. Adını dünya'ya Kelt müziğiyle duyuran sanatçı, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sevenlerine müzikal bir ziyafet yaşatacak.

Kelt müziğinin efsane ismi Loreena McKennitt uzun bir aranın ardından 3 konserle Türkiye'de sevenleriyle buluşacak.Güçlü ve duygulu sesiyle McKennit, "Lost Souls" ve kariyerinin en özel şarkılarıyla hayranlarına müzikal bir ziyafet verecek.Dört kıtada altın, platin ve multi-platin satış rakamlarına ulaşan Loreena McKennit, 29 Haziran'da İzmir, 30 Haziran'da Ankara ve 1 Temmuz'da İstanbul'da sahne alacak.Dünya çapında 15 milyona yakın albüm satan Kanadalı vokalist, aynı zamanda müzikli seyahat yazarı olarak anılıyor. McKennit piyano, klavye, akordeon ve arp da çalıyor.Sanatçı kariyeri boyunca aralarında Kanada’nın en önemli müzik ödülü Juno’nun ve Billboard Uluslararası Başarı Ödülü’nün de yer aldığı sayısız ödüle layık görüldü. Grammy ödüllerine de iki kez aday gösterildi.1985 yılında yayınladığı “Elemental” albümüyle çıkışını yapan McKennitt, profesyonel kariyerinin tüm albümlerinin prodüksiyonunu da yaparak yolun en başından itibaren kendi çizgisini yarattı.