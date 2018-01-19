- Resmin şairi olarak bilinen Erbil'in "İstanbul'dan Sevgilerle" sergisi bir dönem yaşadığı Madrid'de sanatseverlerle buluştu

MADRİD (AA) - Ressam Devrim Erbil'in son dönem eserlerinden oluşan "İstanbul'dan Sevgilerle" sergisi İspanya'nın başkenti Madrid'de açıldı.

Ateneo de Madrid Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılışına Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı. Resmin şairi olarak bilinen Devrim Erbil ise sağlık sorunları nedeniyle açılışta yer alamadı.

Sanatçının kızı Renk Erbil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının bir dönem İspanya'da tahsil yaptığını belirterek, "Bu nedenle İspanya ve Madrid onun için çok özel. Bu, babamın Madrid'deki ilk sergisi oluyor ancak maalesef sağlık sebepleri yüzünden gelemiyor. Ama Madrid'e böyle bir sergi getirdiğimiz için babam adına çok çok mutluyum." dedi.

Ressamın oğlu Barış Erbil ise babasının kendisini bir kültür elçisi olarak gördüğünü ifade ederek, "Uzun senelerdir sanatın içindedir ve Türk sanatının bir mihenk taşı, önemli temsilcisi olarak var olmak istemiştir, var olmuştur da." diye konuştu.

Babasının sanatın sadece belli bir zümreye değil de büyük kitlelere ulaşmasını hedeflediğini söyleyen Barış Erbil, "Bunun için sadece yağlı boya tablo değil, halı resimler, kilim resimler, vitraylar, seramikler, gravürler, birçok materyali sanat ile bütünleştirerek hem bu materyallere kendi sanatını yansıtmak hem de bunların daha fazla insanla buluşmasını hedefler. Bu bağlamda da kendisinin sanatını, dünyanın çeşitli yerlerine götürmeye özen gösteriyoruz. Bütün gayemiz sanatı sevenleriyle buluşmak." ifadelerini kullandı.

Sanatçının 2009-2014 yılları arasında ortaya koyduğu 18 resmin yer aldığı sergi, 30 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.



















