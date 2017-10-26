Rus helikopteri düştü
Rus helikopteri düştü
Tunceli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 21 gözaltı
Tunceli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 21 gözaltı
Altının kilogramı 154 bin 900 liraya yükseldi
Altının kilogramı 154 bin 900 liraya yükseldi
İsmail Küçükkaya hakkında flaş gelişme
İsmail Küçükkaya hakkında flaş gelişme

Majda Maria Guessous türkülerle kültür elçiliği yapıyor

Hem Türkler'e, hem türkülere sevdalı. 7 yıl önce İstanbul'a gelen Macar sanatçı Majda Maria Guessous türkülerle kültür elçiliği yapıyor, 50'den fazla türkü ve deyiş biliyor.

Majda Maria Guessous türkülerle kültür elçiliği yapıyor
İstanbul'a yolu 7 yıl önce düştü.

Macar sanatçı Majda Maria Guessous İstanbul'a geldikten sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okumaya başladı.
ES//
Guessous türkülere aşık oldu.Sanatçı  Erdal Erzincan'dan dersler alarak kendini geliştirdi.

Guessous türkülerin kültürleri birleştirdiğine inanarak türkülere daha da bağlandı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Dr. Yusuf Benli'den dersler alan Guessous(Guisıs)'ın hedefi 2 ülke arasında kültür elçisi olmak.

Avcılar Belediyesi'nin Cumhuriyet haftası için düzenlediği konserde yer aldı.

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de konuk sanatçıya teşekkür etti. 


ulusal.com.tr
Önceki Haber
Uluslararası Tarım ve Gıda Fuarı, başladı
Sonraki Haber
10 milyon turist geldi, para bırakmadı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.