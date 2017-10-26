İstanbul'a yolu 7 yıl önce düştü.
Macar sanatçı Majda Maria Guessous İstanbul'a geldikten sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde okumaya başladı.
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Guessous türkülere aşık oldu.Sanatçı Erdal Erzincan'dan dersler alarak kendini geliştirdi.
Guessous türkülerin kültürleri birleştirdiğine inanarak türkülere daha da bağlandı.
Türk Halk Müziği sanatçısı Dr. Yusuf Benli'den dersler alan Guessous(Guisıs)'ın hedefi 2 ülke arasında kültür elçisi olmak.
Avcılar Belediyesi'nin Cumhuriyet haftası için düzenlediği konserde yer aldı.
Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de konuk sanatçıya teşekkür etti.
ulusal.com.tr
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