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Mali müşavirlerden halk müziği

İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, Halk Müziği severler için unutulmaz bir geceye imza attı. 2016 yılında kurulan Türk Halk Müziği Korosu'nun büyük bir emekle hazırladığı ikinci konseri Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezinde yapıldı

Alkışlar eşliğinde söylenen bu güzel türküler, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Türk Halk Müziği korosu tarafından seslendirildi.

2016 yılında kurulan koro dün akşam ikinci konserine imza attı.

Hüseyin Yücebağ şefliğinde Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezinde yapılan konser Halk müziği severlerin kulaklarının pasını sildi. 

İstanbul Yemini Mali Müşavirler Odası Başkanı Vehbi Karabıyık, konser öncesi yaptığı konuşmasında koronun konsere nasıl emek emek çalıştığını dinleyicilere aktarmayı ihmal etmedi.

Konserde "Güzelliğin On Par Etmez", "Bahça Duvarından Aştım" , "Ekin idim Oldum Harman" gibi bilinen ve sevilen eserler seslendirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mali müşavir #istanbul #Halk Müziği
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