maNga'dan Unutulmaz Bir Gece!

Türk Rock müziğinin efsane grubu maNga, önceki akşam Ataşehir’deki Ülker Sports Arena'da olumsuz hava koşullarına rağmen coşku dolu bir konsere imza attı.

maNga'dan Unutulmaz Bir Gece!
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Tıklım tıklım dolan salonda, izleyiciler günler öncesinden tükenen biletlerle bu muhteşem geceye tanık oldular. Gecenin sürpriz ismi ise Türk pop müziğinin önemli ismi Mustafa Sandal'dı. İkili, hayranlarına unutulmaz bir müzik şöleni sundu.

 Konser boyunca geçmişten bugüne hit olmuş şarkılarını seslendiren maNga ve Mustafa Sandal, dinleyicileri coşturdu. Özellikle maNga’nın yüksek enerjili performansı ve Mustafa Sandal’ın sahnedeki karizması geceye damgasını vurdu.

 Konserin sonunda, maNga hayranlarına bir sürpriz yaparak konser maratonuna ara vermeden devam edeceklerini ve yeni albümlerinin ilk şarkısını çok yakında dinleyicileriyle buluşturacaklarının müjdesini verdi. Ayrıca grup, 2026’da senfonik bir turne ve bir tiyatro oyunu planladıklarını duyurarak bu projelerin tanıtımını yaptı.

Sahne performanslarıyla daima çok konuşulan manga bir kez daha unutulmaz bir konsere imza attı.

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