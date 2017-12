"Eteği Belinde’ çalıntı mı?" sorusu son günlerde magazin camiasının konuştuğu konuların başında yer alıyor. 'Manuş Baba' olarak bilinen Mustafa Özkan'ın "Eteği Belinde" şarkısının çalıntı olduğu iddialarıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Şarkıcı Özkan'ın avukatı Sedef Erken'in yaptığı açıklamada, "Böyle bir iddia söz konusu ise dile getirileceği ya da ispat edileceği zemin meslek birlikleri değil, mahkemelerdir. Kaldı ki bu iddianın gerçekliği ancak müzikologlarca şarkının tüm bileşenlerinin titizlikle incelenmesi, ritim, melodi, armonik yapı ve bunların birbirleriyle ilişkilerinin de analiz edileceği gerçek bir bilirkişi raporu ile saptanabilir" ifadelerini kullandı.

Avukat Sedef Erken tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Kamuoyunun malumu olduğu üzere müvekkilim Manuş Baba'nın "Eteği Belinde" isimli eseri son zamanların en ilgi gören şarkılarından biri olmuş, özellikle dijital mecralarda milyonlarca kez dinlenmiş, büyük beğeni toplamıştır. Geçtiğimiz cuma günü sosyal medya aracılığı ile bir `sözde rapor´ dolaşıma girmiş, müvekkilin şarkıyı başka bir eserden intihal ettiğine dair iddialar ortaya atılmıştır. Bu iddialar ne yazık ki basın mensuplarınca da gereği gibi araştırılmadan haber haline getirilmiş, iddiaların dayanağı olan raporun hukuki geçerliliği irdelenmemiştir. Tüm bu sorumsuzca yaklaşımların bir sonucu olarak, müvekkilim adeta görünmez bir mahkemede yargılanmış ve haksız bir biçimde 'Manuş Baba'nın şarkısı çalıntı çıktı' cümlesiyle yoğun bir karalama ve deyim yerindeyse linç kampanyası başlatılmıştır. Her şeyden önce belirtme gereği duyuyoruz ki, ülkemizde bir telif kanunu yürürlüktedir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 'meslek birliklerinin yetki ve görevleri nedir, bir eser sahibinin kendi haklarını koruma ve yasa önünde savunma yolları nelerdir', açıkça ifade etmektedir. Yasaya göre böyle bir iddia söz konusu ise dile getirileceği ya da ispat edileceği zemin meslek birlikleri değil, mahkemelerdir. Kaldı ki bu iddianın gerçekliği ancak müzikologlarca şarkının tüm bileşenlerinin titizlikle incelenmesi, ritim, melodi, armonik yapı ve bunların birbirleriyle ilişkilerinin de analiz edileceği gerçek bir bilirkişi raporu ile saptanabilir. Meslek birliklerinin üyelerinden oluşan `teknik bilim kurulları´ bilirkişilerden değil, genel kurullarında oy alarak seçilmiş üyelerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla henüz hukuk önünde ispatlanmamış bu iddiayı değerlendirmek için gerekli nitelikleri haiz olmadıkları ve böyle bir görevleri de bulunmadığı yasal anlamda açıktır. Meslek Birliklerinin böyle bir talep gelmesi halinde yapması gereken, değerlendirme mercii olmadıklarını başvurucuya bildirip, iddia sahibini ihtiyacı varsa hukuki yardım da vererek gerçek muhatap olan mahkemelere yönlendirmektir. Müvekkilim Manuş Baba, müzik hayatını deyim yerindeyse ilmek ilmek örmüş, emeğiyle hak ettiği yere gelmiş biridir. Görevi müzisyenlerin haklarını savunmak olan bir meslek birliğinin en son yapması gereken, gelecek vaat eden genç bir müzisyeni kamuoyu önünde bu derece haksız bir biçimde tahkir edebilecek böyle bir rapor düzenlemektir. Bu konuda gereken her türlü hukuki girişimi bugün itibariyle başlatmış olduğumuzu, yapım firması Kınay Prodüksiyon ve müvekkilime verilen zararın giderilmesi için gereken çalışmayı sürdürdüğümüzü, iddiayı gerçekmiş gibi yansıtan basın mensupları ile ilgili her türlü hukuki önlemleri alacağımızı ve özellikle de müvekkile verilen manevi zararın tazmini yoluna gideceğimizi saygıyla duyururuz. Gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız."