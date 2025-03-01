Mart ayı boyunca sinema keyfi! TRT 2’de her akşam farklı bir film

TRT 2, mart ayı boyunca ödüllü ve prestijli filmleri sinemaseverlerle buluşturacak. Her akşam farklı bir yapımın ekrana geleceği özel seçkide, dünya sinemasının dikkat çeken örnekleri izleyiciyle buluşacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mart ayı boyunca sinema keyfi! TRT 2’de her akşam farklı bir film
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TRT 2, edebiyat, tarih, tiyatro, müzik ve felsefe gibi birçok alanda özel yapımları izleyicisine sunmaya devam ediyor. Kanal, mart ayında her akşam farklı bir filmi orijinal diliyle ekrana taşıyacak.

Ödüllü ve prestijli yapımların yer aldığı seçkide dramadan biyografiye, tarihten edebiyata uzanan geniş bir yelpazede filmler izleyiciyle buluşacak.

İLK HAFTANIN ÖNE ÇIKAN FİLMLERİ

Mart ayının ilk haftasında sinemaseverleri şu filmler bekliyor:

1 Mart: Hesap Günü (Yom el-Din)
2 Mart: Huysuz Kitapçı Fikry'nin İnanılmaz Hikayesi (The Storied Life of A.J. Fikry)
3 Mart: Malcolm X
4 Mart: Fatima
5 Mart: Balık
6 Mart: Başyapıtım (Mi Obra Maestra)
7 Mart: Geç Gelen Bahar (Late Spring)

Ayrıca, 8 Mart'ta "Ninni" (Cinco Lobitos), 9 Mart'ta "İnce Sarı Çizgi" (La Delgada Línea Amarilla), 10 Mart'ta "Sica", 11 Mart'ta "Yaşama Hevesi" (L'amour du Monde), 12 Mart'ta "Akif",13 Mart'ta "Aslı Gibidir" (Copie Conforme), 14 Mart'ta "Beyaz İneğin Türküsü" (Ghasideyeh Gave Sefid) ve 15 Mart'ta "Küheylan" (The Steed) filmi izlenebilecek.

"Lunana: Sınıftaki Yak" (Lunana) filmi 16 Mart'ta, "Minari" 17 Mart'ta, "Luxor" 18 Mart'ta, "Bir Tutam Karanfil" 19 Mart'ta, "Erken Gelen Yaz" (Early Summer) 20 Mart'ta, "Aşık" 21 Mart'ta, "Çekirge" (Malakh) 22 Mart'ta, "Dans Et Benimle" (Jahan, Ba Man Beraghs) 23 Mart'ta, "Kar" (Snijeg) 24 Mart'ta, "Yaşamın Kıyısında" (Manchester by the Sea) 25 Mart'ta, "Maşuk'un Nefesi" 26 Mart'ta, "Yol Türküsü" (Pather Panchali) 27 Mart'ta, "Bu Denizin Tuzu" (Milh Hadha al-Bahr) 28 Mart'ta, "Büyük Gelen Palto" (Oversized Coat) 29 Mart'ta, "Komşuluk Halleri" (Deset u Pola) 30 Mart'ta ve "Bazen, Daima, Asla" (Sometimes, Always, Never) filmi 31 Mart'ta sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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