Filistinli "Le Trio Joubran" adlı müzik grubu, "5. CRR Caz Şubatı" kapsamında hayranlarıyla buluştu. Yoğun ilgi gören konserde, grup, yoğun ısrarlar üzerine "Masar" adlı sevilen parçasını da çaldı.

Filistinli "Le Trio Joubran" adlı müzik grubu, "5. CRR Caz Şubatı" kapsamında hayranlarıyla buluştu.



Dört nesildir devam eden "udi" geleneğine sahip bir ailenin Samir, Wissam ve Adnan adlı kardeşlerinden oluşan grup, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne aldı.



Grubun sözcüsü Samir Joubran, konserde, İstanbul'un dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olduğunu söyleyerek, "En azından bizim için böyle, bu festivalde yer almaktan mutluyuz." dedi.



"Niyetimiz ne kahraman olmak, ne kurban olmak, biz sadece normal bir insan gibi istiyoruz"



Samir Joubran, enstrümanlarıyla dünyanın her yerinde konser verdiklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu sahnede farklı kültürler, farklı makamlar ve farklı duygular arasında doğaçlama yapmaktan mutluyuz. Umarız bir gün hep birlikte Kudüs'te bir araya geliriz. Şartlar ne olursa olsun, bir mağdur dahi kalmayıncaya dek, biz şarkı söylemeye, ümitlerimizi sürdürmeye ve davamıza devam edeceğiz. Niyetimiz ne kahraman olmak, ne kurban olmak, biz sadece normal bir insan gibi istiyoruz."

Yaklaşık olarak bir buçuk saat süren konserde, grup aralarında "Asfar", "Shajan", "Safar" ve "Nawwar"ın bulunduğu toplam 12 parça seslendirdi.

Grubun ayrıca ud eşliğinde seslendirdiği "Katibim" parçasına seyirciler de eşlik etti.

Yoğun ilgi gören konserde, grup, yoğun ısrarlar üzerine "Masar" adlı sevilen parçasını da çaldı.